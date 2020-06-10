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Enis Yıldırım'ın haberine göre Kübra Adakul, 6 ve 8 yaşlarındaki iki kızı ile birlikte gezmek üzere Uzungöl’e gitti. Uzungöl’den elektrikli bisiklet kiralayan Kübra Adakul, Demirkapı yönüne doğru yola çıktı. Çatma mevkiinden Multat köyüne doğru geri dönmek istedi. Elektrikli bisikleti çevirmek için kızlarını bisikletten indiren Kübra Adakul, bisikletle birlikte dereye düştü.

FELÇLİ OLAN ANNESİNE BAKIYORDU

Derenin içinde yaklaşık 150 metre sürüklenen Kübra Adakul için vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri 27 yaşındaki Kübra Adakul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Dereden cesedi çıkarılan genç kadın Yomra ilçesinde toprağa verildi. Kübra Adakul'un köye yerleştiği ve felçli olan annesine baktığı öğrenildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kübra Adakul'un hayatını kaybetmeden önce çocuklarıyla birlikte elektrikli bisiklette gezinti yaparken görüntüleri ortaya çıktı. Genç kadının mutluluğu görüntülerde kaldı.