İHA

Osmaniye'de edinilen bilgiye göre, olay 7 Haziran Pazar günü merkez Rahime Hatun Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. Babası ve annesi ayrı olduğundan dolayı anneannesi ile birlikte yaşayan 10 yaşındaki Mustafa Şahin, mahallede evlerinin bulunduğu sokakta bisiklet kullanırken bir anda yere düştü. Çocuğun bisikletten düştüğünü görenler hemen durumu 112’ye bildirdi.

9 MİLİMETRE ÇAPINDA MERMİ ÇIKTI

İHA'da yer alan habere göre olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Mustafa Şahin Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada beyin tomografisi çekilen çocuğun kafasında 9 milimetre çapında tabanca mermisi olduğu tespit edilince olay polise bildirildi.

BİR GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Bisikletten düşüp yaralandığı zannedilerek hastaneye getirilen ancak kafasına mermi isabet ettiği tespit edilen Mustafa Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti. Çocuğun ölüm haberi üzerine hastaneye akın eden yakınları cenaze alınırken hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

POLİS KATİL ZANLISINI ARIYOR

Yapılan otopsinin ardından aileye teslim edilen cenaze, olayın yaşandığı sokaktaki eve getirilerek helallik alındıktan sonra Osmaniye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Osmaniye polisi tabancadan çıkan kurşun ile hayatını kaybeden Mustafa Şahin’in ölümüne neden olan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.