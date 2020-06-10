Son dakika WAGNER ENGEREĞİ! Sadece Türkiye'de ve o kentte yaşıyor! - Haberler

İHA

Tunceli'de yapılan arazi çalışmasında Erzincan'dan Araştırma Görevlisi Mert Elverici, sadece Türkiye’de yaşayan ve nesli ciddi tehdit altında bulunan Wagner Engerek yılanı tespit etti. Tespit edilen yılan ve yavrusu ile Pülümür İlçesi Gökçekonak Köyü’nden Kayhan Çelik tarafından görüntülendi.

1500 RAKIMDA YAŞIYOR

İHA'da yer alan habere göre küresel ısınma nedeniyle nesli ciddi tehdit altında olduğu belirtilen ve bin 500 rakımın üzerinde dar bir alanda yaşadığı ifade edilen Wagner Engerek türünün yanı sıra Tunceli’de 13 yılan türü daha bulunduğu belirtildi.