Ölümlü kürtajın cezası belli oldu! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, ruhsatı olmayan özel bir sağlık kliniğinde F. S.'ye kürtaj yaparken anesteziye bağlı olarak kalp krizi geçirip ölmesine neden olan 2'si doktor 4 kişinin yargılamasında karar verildi. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık P. K. ile taraf avukatlarının katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık S.Ç. hakkında 'çocuk düşürtme' suçundan beraatine, hakkında açılan 'kasten öldürme' suçunun vasfını değişerek ‘taksirle ölüme neden olma’ suçuna dönüştürülmesine ve bu suç bakımından kusurlu bulunmadığı kanaatine varılarak beraatine karar verdi. Diğer sanıklar Y.Z., B.A. ile P.K.'ya ‘çocuk düşürtme’ suçundan beraatlerine, her biri için ayrı ayrı ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan, suçun işleniş biçimini göz önünde bulundurularak öncelikle 3 yıl 6 ay hapsine, sanıkların bilinçli taksir derecesinde kusurlu bulunması neticesinde artırım uygulanarak 5 yıl 3 ay hapsine, sonrasında da iyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Aynı zamanda P.K. ve Y.Z.’nin 3 ay boyunca doktorluk mesleğinin icrasından yasaklanmasına karar verdi.

ANESTEZİYE BAĞLI KALP KRİZİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 17 Ekim 2019’da Bakırköy’de ruhsatsız bir klinikte meydana gelen olay anlatılmıştı. Maktul F.S.’nin, ablasının eşi sanık S.Ç ile birlikte olduğuna ve bu birliktelikten evlilik dışı 6 haftalık gebe olduğu anlatılmıştı. Sanık ve maktulün Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek sanık doktor Y.E. ile görüştükleri fakat kürtaj işlemini dışarıda bir klinikte yapabileceği anlatılmıştı.

Bunun üzerine Y.E’nin arkadaşı doktor B.A.’ya ait ruhsatsız ve tıbbi müdahaleye uygun olmayan muayeneye gittiklerini ve bin 800 TL kürtaj ücreti ödediklerine yer verilmişti. B.A.’nın yanında çalışan P.K.’nin anestezi uzmanı olmamasına rağmen anestezi işleminin maktule uygulandığı anlatılmıştı. Maktulün anesteziye bağlı olarak kalbinin durduğuna müdahalelerle hayata geri döndürüldüğüne ancak 2 hafta sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarılmıştı. Savcı, sanıklar hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ ve ‘çocuk düşürtme’ suçlarından 4 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep etmişti.