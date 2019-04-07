AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

AK Parti Sözcüsü Çelik Netanyahu'nun Batı Şeria ile ilgili sözlerine ilişkin, "İsrail Başbakanı, yine pervasız saldırganlığını ortaya koydu. İsrail Başbakanının yaptığı resmen dünyada büyük çatışmaları tetikleyecek, büyük gerilimlere imza atacak bir olaydır" dedi.

YEREL SEÇİMLER

Bazı konuları açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Kasten kafa karıştırmaya dönük unsurları takip ediyoruz. Her gün yeni bir kılıkta önümüze bir takım açıklamalar geliyor. CHP'nin İstanbul adayı hukuki ve yasal olan itiraz sürecini illegal ve temelsiz göstermeye çalıştı.

İtiraz sürecini küçümsemeye çalışıyorlar. AK Parti'nin kaybolmuş oyları ve diğer partilerin kaybolmuş oyları kayda geçmektedir. Demokrasinin kutsalı olan sandığa sahip çıkma mücadelesinden neden rahatsız olunuyor? Sürekli biz kazandık diyorlar. O zaman bu telaşınız niye? Niçin bu kadar yüksek bir adrenalin ile cevap verme gereği hissediyorsunuz? Eminseniz bırakacaksınız. Yargı denetimi çevresinde sayılacak ve ortaya çıkacak.

Hepimizi var eden zemin hukuk sayesinde var olmuyor mu? Varlığımızı borçlu olduğumuz hukuk zemini burda süreci idare etmektedir. Bir siyasetçi eğer sürece saygı göstermiyorsa sonuca da saygı göstermiyordur.