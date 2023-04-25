Önce bahar yağmurları sonra kış havası

Türkiye yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine girmek üzere. Çarşamba sabahından itibaren yağışlar Trakya ve kıyı Ege'de kuvvetlenerek Anadolu'ya yayılacak. 10 gün içindeki en kuvvetli ve bereketli yağmurlar başlamak üzere. Batı bölgelerde 2 gün sürecek ve bazı riskler var...

İşte Türkiye genelinde beklenen hava durumu...

İSTANBUL: Çarşamba gün içinde gök gürültülü sağanak yağışlı, Avrupa yakası daha kuvvetli olmak üzere kısa sürede inen sağanağa dikkat edilmeli. İstanbul'da şimdilik dolu yağışı tehlikesi bulunmuyor.

Çarşambanın yağmuru akşam ve gece saatleri İstanbul'da mola verip Perşembe sabahı yeniden ve kuzeyden karışan soğuk havayla kış tipine şekilde başlayacak. Perşembe sabah-öğlen arasında İstanbul'a 20-25 mm yağmur düşebilir (1 metrekare alana 20-25 litre su). Perşembe hava tahminindeki bu 3-4 saat tempolu yağmur, İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyebilir. Uzun süreli ve iri damlacıklı yağmur aynı zamanda su havzalarını tazelemeye devam edecek görünüyor.

ANKARA: Çarşamba gün ortası başkentte ve Eskişehir-Bursa-Bandırma yönünde her yerde sağanak yağış var, tahminde görülen miktarlar gerçekleşirse Ankara'da değil ama hemen batısındaki komşu merkezlerde su baskınları yaşanabilir.

Perşembe Ankara'da uzun süreli yağmurlar ve soğuk hava etkili olacak, son zamanların en kışa benzer gününe hazırlıklı olalım. İç Anadolu'da genel olarak hava 4 ila 7 derece soğuyor. Kışlık giysileri Perşembe günü yanımıza alalım.

İZMİR: Kıyı Ege'de Didim-Söke-Torbalı-Urla-Çeşme-Aliağa-Bergama hattı Çarşamba akşamı ve gecesi şiddetli sağanak sebebiyle su baskınları yaşayabilir. Şu anki hava tahminine göre en riskli bölgemiz kıyı Ege. Çarşamba sabahından itibaren yağışlı olacak alanda yağış Perşembe zayıflıyor. Çarşamba 10:00 - 23:00 saatleri arasında kıyı Ege'de hayat olumsuz etkilenebilir, hazırlıklı olmakta yarar var.

Yağışların öğlen-akşam aralığında olanları dolu yağışı, hortum ve kısa süreli kuvvetli fırtına içerebilir. Meteorolojiye Fransızca'dan "oraj" kelimesiyle geçmiş, aslında bildiğimiz gök gürültülü fırtına bulutları batıda perşembe akşamına kadar, Anadolu'da cumartesi gününe kadar aralıklarla görülecek.

Bu hafta en kuvvetli yağışlar Marmara ve Ege bölgelerinde olacak fakat Anadolu genelinde özellikle Perşembe günü geniş alanlarda toprak yeniden ıslanacak.

Deprem bölgesinde Perşembe öğlen saatleri Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Elbistan çevresi gök gürültülü sağanak yağışlı görünüyor.