Önce bahar yağmurları sonra kış havası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Önce bahar yağmurları sonra kış havası
ABONE OL

Önce bahar yağmurları sonra kış havası

Türkiye serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Çarşamba gününden itibaren etkili olacak yağışların, kuvvetli ve bereketli yağışlar olması bekleniyor... Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberi...

Son dakika: Önce bahar yağmurları sonra kış havası

Türkiye yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine girmek üzere. Çarşamba sabahından itibaren yağışlar Trakya ve kıyı Ege'de kuvvetlenerek Anadolu'ya yayılacak. 10 gün içindeki en kuvvetli ve bereketli yağmurlar başlamak üzere. Batı bölgelerde 2 gün sürecek ve bazı riskler var...

İşte Türkiye genelinde beklenen hava durumu...

İSTANBUL: Çarşamba gün içinde gök gürültülü sağanak yağışlı, Avrupa yakası daha kuvvetli olmak üzere kısa sürede inen sağanağa dikkat edilmeli. İstanbul'da şimdilik dolu yağışı tehlikesi bulunmuyor.

Çarşambanın yağmuru akşam ve gece saatleri İstanbul'da mola verip Perşembe sabahı yeniden ve kuzeyden karışan soğuk havayla kış tipine şekilde başlayacak. Perşembe sabah-öğlen arasında İstanbul'a 20-25 mm yağmur düşebilir (1 metrekare alana 20-25 litre su). Perşembe hava tahminindeki bu 3-4 saat tempolu yağmur, İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyebilir. Uzun süreli ve iri damlacıklı yağmur aynı zamanda su havzalarını tazelemeye devam edecek görünüyor.

ANKARA: Çarşamba gün ortası başkentte ve Eskişehir-Bursa-Bandırma yönünde her yerde sağanak yağış var, tahminde görülen miktarlar gerçekleşirse Ankara'da değil ama hemen batısındaki komşu merkezlerde su baskınları yaşanabilir.

Perşembe Ankara'da uzun süreli yağmurlar ve soğuk hava etkili olacak, son zamanların en kışa benzer gününe hazırlıklı olalım. İç Anadolu'da genel olarak hava 4 ila 7 derece soğuyor. Kışlık giysileri Perşembe günü yanımıza alalım.

İZMİR: Kıyı Ege'de Didim-Söke-Torbalı-Urla-Çeşme-Aliağa-Bergama hattı Çarşamba akşamı ve gecesi şiddetli sağanak sebebiyle su baskınları yaşayabilir. Şu anki hava tahminine göre en riskli bölgemiz kıyı Ege. Çarşamba sabahından itibaren yağışlı olacak alanda yağış Perşembe zayıflıyor. Çarşamba 10:00 - 23:00 saatleri arasında kıyı Ege'de hayat olumsuz etkilenebilir, hazırlıklı olmakta yarar var.

Yağışların öğlen-akşam aralığında olanları dolu yağışı, hortum ve kısa süreli kuvvetli fırtına içerebilir. Meteorolojiye Fransızca'dan "oraj" kelimesiyle geçmiş, aslında bildiğimiz gök gürültülü fırtına bulutları batıda perşembe akşamına kadar, Anadolu'da cumartesi gününe kadar aralıklarla görülecek.

Bu hafta en kuvvetli yağışlar Marmara ve Ege bölgelerinde olacak fakat Anadolu genelinde özellikle Perşembe günü geniş alanlarda toprak yeniden ıslanacak.

Deprem bölgesinde Perşembe öğlen saatleri Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Elbistan çevresi gök gürültülü sağanak yağışlı görünüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Kartal’da denize düşen üç kişiden biri kayıp!
GÜNDEM Kartal’da denize düşen üç kişiden biri kayıp!
Malatya'da 28 bin depremzede konteyner kentlere yerleştirildi! Malatya'da son durum nedir?
GÜNDEM Malatya'da 28 bin depremzede konteyner kentlere ...
Kayıp kişi baraj gölünde ölü bulundu
GÜNDEM Kayıp kişi baraj gölünde ölü bulundu
AÖL sınav giriş ekranı için TIKLA! MEB 2023 AÖL 2. dönem AÖK AÖL (Bilgi Yönetim Sistemi) girişi
GÜNDEM AÖL online sınav giriş ekranı açıldı!
Engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama: MEB 2023 engelli öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
GÜNDEM Engelli öğretmen atama sonuçları açıklanıyor
Son dakika haberi: 43 madenci ölmüştü! Amasra davası başladı! - Amasra maden faciası
GÜNDEM 43 madenci ölmüştü! Amasra davası başladı!
YKS'ye 3 milyon 498 bin 18 aday başvurdu
GÜNDEM YKS'ye 3 milyon 498 bin 18 aday başvurdu
ANNELER GÜNÜ TARİHİ 2023 | Anneler günü ne zaman, hangi gün? Anneler Günü Mayıs ayının kaçında?
GÜNDEM Anneler günü ne zaman, hangi gün?
Son dakika: Anayasa Mahkemesi 61. yaşını kutluyor! AYM Başkanı'ndan Namık Kemal örneği
GÜNDEM Anayasa Mahkemesi 61. yaşını kutluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.