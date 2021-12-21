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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Önce bebeği sonra o öldü!
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Önce bebeği sonra o öldü!

Ankara'da Mehmet Uğur Eminoğlu'nun (30) av tüfeğini temizlerken kazayla yaraladığı eşi 4 aylık hamile Kübra Eminoğlu da (26) karnındaki bebeğinin ardından hayatını kaybetti. Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Uğur Eminoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı

Son dakika: Önce bebeği sonra o öldü!
Önce bebeği sonra o öldü!
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DHA

Ankara Çubuk'ta, hayvancılıkla uğraşan Mehmet Uğur Eminoğlu'nun (30), 5 Aralık akşamı evde temizlediği av tüfeği, yerine koyduğu sırada kazayla ateş aldı.

SAÇMALAR EŞİNE İSABET ETTİ

DHA'da yer alan habere göre tüfekten çıkan saçmalar, odada bulunan 1 çocuğunun annesi 4 aylık hamile Kübra Eminoğlu'na (26) isabet etti.

BEBEĞİ KARNINDA CAN VERDİ

Kasığından yaralanan genç kadın, ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kübra'nın karnında öldüğü belirlenen bebeği sezaryenle alındı.

İKİ HAFTA SONRA ANNESİ DE ÖLDÜ

Hastanede tedavisi süren Kübra da, 2 hafta süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Kübra Eminoğlu'nun cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edilerek, kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

ZANLI SERBEST BIRAKILMIŞTI

Öte yandan olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet Uğur Eminoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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