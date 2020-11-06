Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! 0:00 / 0:00

Gizem Türemen gturemen@haberturk.com

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı hakkında ‘canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme’ suçundan, kardeşi Mertcan Avcı hakkında ise ‘delilleri karartmak’ suçundan dava açılmıştı.

Habertürk'ten Gizem Türemen'in haberine göre, aynı soruşturmada Avcı’nın annesi, babası ve ortağı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişti. Gültekin ailesi, kararın bozulması için kanun yararına bozma talebiyle Adalet Bakanlığı’na başvurdu.

“CİNAYETİ TEK İŞLEYEMEZ”

Ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, başvuru dilekçesinde katil zanlısı Avcı'nın Pınar Gültekin'i tek başına öldürmesinin, cesedi ve suç delillerini tek başına yok etmesinin ve gizlemesinin mantık ve fizik kurallarına aykırı olduğu belirterek, “Cemal Metin Avcı’nın 1.83 boyundaki maktuleyi tek başına cenin pozisyonunda varile koyamayacağı sabittir. Avcı ifadesinde maktuleyi cenin pozisyonda varile koyduktan bir süre sonra varili palet yardımıyla aracın içine yüklediği esnada duvar sıvası döktüğünü ifade etmiştir. Duvar sıvası dökülmesi suretiyle ağırlığı esaslı şekilde artan varilin hem araca yüklenmesi hem de dereye atılması esnasında Avcı’nın yalnız olmadığı ortadadır” dedi.

Cemal Metin Avcı

“CİNAYET GÜNÜ EVE GİRİP ÇIKMIŞLAR”

Ayrıca başvuru dilekçesinde zanlının babası ve babasının ortağına ait araçların cinayet günü olay yeri istikametinde olduklarına ait mobese kamerası görüntülerinin bulunduğuna dikkat çekildi. Avcı’nın gözaltına alındığı günün akşamı ailesi ile defalarca telefonda görüştüğü, anne-babası ile kız kardeşinin, cinayetin işlendiği bağ evine delilleri yok etme amacı ile gittikleri öne sürüldü.

Dilekçede; İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora da değinildi. Olay yerinde 4 erkek ve bir kadın DNA örneğine rastlandığı, bu DNA'lar arasında anne-çocuk ilişkisi" olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Mertcan Avcı ve Cemal Metin Avcı

"SUÇ DELİLLERİNİ YOK EDİP DEĞİŞTİRDİLER"

Ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir itiraz ve gerekçelerine ilişkin Habertürk’e açıklamalarda bulundu. Özdemir şunları ifade etti: “En başından beri bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini, ya cinayet işlenirken ya da suç delilleri yok edilip değiştirilirken başkaca aktörlerin olduğunu düşünüyorduk. Zaten Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı da suç delillerini yok edip değiştirmekten tutuklandı.

Biz bu sürecin içerisinde kardeşin dışında baba, anne ve ortağın da olduğunu düşünüyorduk. Bunlarla ilgili de savcılığa şikayetçi olduk. Çünkü olay yerinde ve olay saatinde mobese kayıtlarıyla da sabit olduğu üzere oradan geçen arabalar var ve bu arabaları baba ve ortağı kullanıyor bu sabit. Bu plakalar birinci delil. İkincisi; Cemal Metin Avcı’nın gözaltına alındığı jandarmada henüz suçunu itiraf etmediği gün ne hikmetse olay yerine gece vakti bu şüpheliler gidiyorlar ve suç delillerini yok edip değiştiriyorlar.

Sigara izmaritlerinden ve DNA örneklerinden bu şüphelilerin olay yerine gittikleri belli. Henüz ceset ortaya çıkmadan ve Cemal Metin Avcı suçu kabul etmeden eve gidiyorlar. Savcılık takipsizlik kararı verdi bu şüpheliler hakkında. Takipsizlik kararına itiraz ettik, Sulh Ceza Hakimliği de ilginç bir şekilde itirazımızı reddetti. Bu karar istinaf ve Yargıtay temyiz yoluna kapalı. Geriye bir kanun yolu kalıyor bizim ceza kanunumuza göre. Biz de Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına karşı Adalet Bakanlığı nezdinde kanun yararına bozma başvurumuzu yaptık. Adalet Bakanlığı’nda kanun yararına bozma talebimizle ilgili müspet bir değerlendirme yapılacağını düşünüyoruz.”