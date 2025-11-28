Habertürk
        Son dakika: Ordu haberleri: Elektrikli bisiklet 9 yaşındaki Eray'ı hayattan kopardı

        Elektrikli bisiklet 9 yaşındaki Eray'ı hayattan kopardı

        Ordu'da yürek burkan bir kaza meydana geldi. Elektrikli bisikletin bina duvarına çarptığı kazada 9 yaşındaki Eray Tombul hayatını kaybetti. Arkadaşı Berkay S. ise yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 10:46 Güncelleme: 28.11.2025 - 10:46
        Bisiklet duvara çarptı! Facia yaşandı!
        Ordu'da yürek burkan bir kaza meydana geldi. Elektrikli bisikletin bina duvarına çarptığı kazada 9 yaşındaki Eray Tombul hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        ELEKTRİKLİ BİSİKLET FACİYA SEBEP OLDU

        DHA'nın haberine göre kaza; 25 Kasım'da saat 17.00 sıralarında Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana geldi. Yokuştan inen Berkay S.'nin (11) kullandığı elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki binanın duvarına çarptı.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Çarpışmanın etkisiyle Berkay S. ile yanındaki arkadaşı Eray Tombul (9), yere yığıldı. Berkay S., ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eray Tombul önce kentteki özel bir hastaneye, ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        KÜÇÜK ERAY HAYATINI KAYBETTİ

        İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Eray Tombul, önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        BERKAY'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Berkay S.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        #Son dakika haberler
