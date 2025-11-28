Elektrikli bisiklet 9 yaşındaki Eray'ı hayattan kopardı
Ordu'da yürek burkan bir kaza meydana geldi. Elektrikli bisikletin bina duvarına çarptığı kazada 9 yaşındaki Eray Tombul hayatını kaybetti. Arkadaşı Berkay S. ise yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor
ELEKTRİKLİ BİSİKLET FACİYA SEBEP OLDU
DHA'nın haberine göre kaza; 25 Kasım'da saat 17.00 sıralarında Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana geldi. Yokuştan inen Berkay S.'nin (11) kullandığı elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki binanın duvarına çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Çarpışmanın etkisiyle Berkay S. ile yanındaki arkadaşı Eray Tombul (9), yere yığıldı. Berkay S., ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eray Tombul önce kentteki özel bir hastaneye, ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
KÜÇÜK ERAY HAYATINI KAYBETTİ
İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Eray Tombul, önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
BERKAY'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Berkay S.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.