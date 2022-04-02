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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Otelde ölü bulunmuştu! Şoke eden olay!
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Otelde ölü bulunmuştu! Şoke eden olay!

Son dakika haberine göre Trabzon’un Ortahisar ilçesinde, otelde ölü bulunan gencin uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı. Uçakla kente gelen ve bir gün sonra ölü bulunan gence yapılan otopside midesinden 352 adet poşet içerisinde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi

Son dakika haberleri: Otelde ölü bulunmuştu! Şoke eden olay!
Otelde cansız bulundu! Bunlar öldürdü!
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İHA

Son dakika haberleri... Trabzon'da, 31 Mart tarihinde havayolu ile Trabzon’a gelen A.I. (27) isimli kişi aynı gün Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa mahallesinde bir otele yerleşti.

YATAĞINDA HAREKETSİZ BULUNDU

İHA'da yer alan son dakika haberine göre yerleştiği otel odasından çıkmayan A.I., ertesi gün kat görevlisi tarafından yatağın üzerinde hareketsiz bir şekilde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Otel görevlilerinin ihbarı üzerine otele gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şüphelinin hayatını kaybettiği belirlenirken, şahsın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

MİDESİNDEN 352 ADET UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yapılan otopside A.I.'nın midesinde 352 adet poşet içerisinde 552 gram uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilirken, şahsın uyuşturucu kuryesi olduğu belirlendi.

UYUŞTURUCU PAKETLERİ PATLAYIP ÖLDÜRMÜŞ

Şahsın mide ve bağırsaklarında erimiş ambalaj kağıtları içerisinde uyuşturucu maddeye rastlanması nedeniyle ölüm nedeninin midesindeki uyuşturucu paketlerinin patlaması sonucu zehirlenme olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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