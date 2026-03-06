Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü 44 yaşındaki Emine Eksan, savrularak düştüğü yolda hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Motosikletli kadın can verdi

        Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü 44 yaşındaki Emine Eksan, savrularak düştüğü yolda hayatını kaybetti.

        ÇARPMANIN ETKİSİYLE MOTOSİKLETTEN SAVRULDU

        Denizli'nin Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza, saat 08.00 sıralarında Denizli-Ankara karayolunda meydana geldi. Motosikletiyle seyir halinde olan 44 yaşındaki Emine Eksan'a, aynı yönde ilerleyen otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Eksan yola düşerek ağır şekilde yaralandı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, sert şekilde yere düşerek ağır yaralanan Emine Eksan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada hayatını kaybeden Emine Eksan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

