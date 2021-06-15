Otoparkta ekmek bıçağı ile öldürüldü 0:00 / 0:00

İHA

Trabzon'da bir markete ait otoparkta yaşanan tartışmada bıçaklanan 20 yaşındaki Berhan Danışmaz hayatını kaybetti.

Cinayetle biten olay, Ortahisar ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde dün akşam 22.30 sıralarında bir markete ait otoparkta meydana geldi. Atık sebze ve meyvelerini toplayan 25 yaşındaki Recep A., yanına gelen Berhan Danışmaz (20) ve U.A. (20) ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası yanında taşıdığı ekmek bıçağını çıkaran Recep A., Berhan Danışmaz'ı göğüs bölgesinden, U.A.'yı ise kalçasından yaraladı.

112 Acil Servis’e haber verilmesinin ardından, bıçaklanan iki kişi ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Berhan Danışmaz hayatını kaybetti. U.A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Bir kişiyi öldüren, bir kişiyi de yaralayan Recep A. ise ekmek bıçağıyla birlikte yakalandı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Recep A., atık meyve ve sebze topladığı sırada iki kişinin kendisine saldırdığını, kendini savunma amaçlı şahısları bıçakladığını söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edilen Recep A., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.