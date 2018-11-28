Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki viyadük çalışmaları sırasında çökme meydana geldi. Gebze'nin Tavşanlı mevkiinde meydana gelen olayda, viyadükte kullanılan beton blok işçilerin üstüne düştü. Kocaeli Valisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'nın aktardığı bilgiye göre enkazın altında 4 kişi var. İşçilerden biri sağ kurtarıldı.

Olay yerine ekipler sevk edilirken, beton blok kaldırılmaya çalışılıyor.

AA'nın aktardığına göre viyadüğe beton blok konulduğu sırada kaza meydana geldi.

İHA muhabirinin Habertürk TV'de aktardığına göre, 3 kişi hastaneye götürüldü, ancak enkaz altından çıkarılıp çıkarılmadıkları bilinmiyor. Olay yerinde AFAD ekipleri de ulaştı.

2 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Göçükte enkaz altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldığı, 1 işçinin yaralı olduğu öğrenildi.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

DHA muhabirinin, Habertürk TV'de aktardığı bilgilere göre; beton blok 30 metre yükseklikten yere çakıldı. Bloğun koptuğu anda işçiler betonun üzerinde bulunuyordu. İşçilerin blokla birlikte yere çakıldığı aktarıldı.

VALİ: 1 İŞÇİMİZİN BİLİNCİ AÇIK

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, CNN Türk yayınında yaptığı açıklamada, "4 işçinin enkaz altında olabilir. 1 kişinin bilincinin açık olduğu ve konuşulduğu söyleniyor. Parça çok ağır olduğu için parçalanarak kaldırılma yöntemi izleniyor" dedi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: SESLER GELİYOR, UMUDUMUZ VAR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "4 kişinin enkaz altında olduğunu belirttiler. Çalışmalar sürüyor. Önceliğimiz bütün işçilerimizi sağ olarak kurtarmak. Sesler geliyor, umudumuz var" diye konuştu.

"YAŞAM BOŞLUĞU OLUŞMUŞ OLABİLİR"

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Habertürk TV'de şunları söyledi:

"Gebze'nin Tavşanlı mahallesinde gerçekleşiyor. Türkiye'nin ikinci büyük viyadüklerinden birisi. Bu yılın sonunda devreye girecekti. Betonu döke döke ilerliyor. O kalıpları sökerken meydana geldi.

Beton blok düştü, altında boşluk olabilir. Orada bir yaşam boşluğu oluşmuş olabilir. Oradan sağ çıkacak arkadaşlar olacak inşallah.

KARAYOLLARI'NDAN AÇIKLAMA

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy Liman bağlantısını sağlayan kesiminde yer alan V07 Viyadüğünün Güney tarafında son orta ayağındaki başlık kirişinde, devam eden beton imalatı sırasında henüz tespit edilemeyen nedenlerle taşıyıcı kalıp çökmüştür. Kazada, çalışmaları sürdüren muhtemelen 4 işçi çöken kalıp ile beraber zemine düşmüştür. Kazanın nedenleri ile ilgili incelemelerde başlatılmıştır" denildi.

"VİNÇ MALZEMEYİ YUKARIYA VERİRKEN, BETON BLOK DÜŞTÜ"

Şantiyeye malzeme getiren çalışanlardan olayın görgü tanığı Burhan Çakmak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazadan kısa bir süre önce şantiyeye malzeme getirdiğini belirterek, şunları anlattı:

"Kamyonetteki malzeme vince bağlandı. Tabliyeye doğru malzeme verilirken 3-5 dakika sonra malzemenin verildiği tabliye, üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düştü. Bağrışmalar oldu. Durumu ekip şeflerine ve 112'ye bildirdik. Olayı biz gördük. O bölgede benimle birlikte 7 kişi vardı. Haber vermemizle arama kurtarma ekipleri geldi. İşçiler beton bloğun altına kaldı. Vinç beton tabliyeyi tutuyor. Vinç malzemeyi yukarıya doğru verirken beton blok aşağı düştü."

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gebze'de yol çalışması sırasında yaşanan kaza ile ilgili iki müfettiş görevlendirdiğini ve olayla ilgili incelemenin başlatıldığını duyurdu.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Gebze 1. Sulh Ceza Hakimliği, Kuzey Marmara Otoyolunun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmasında beton bloğun düşmesi sonucu yaşanan kazaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı.

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