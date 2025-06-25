ÖTV düzenlemesi Meclis'ten geçti
ÖTV'ye ilişkin düzenlemeler içeren Türk parasının kıymetinin korunması hakkındaki kanunda değişiklik yapan kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Giriş: 25.06.2025 - 20:48 Güncelleme: 25.06.2025 - 21:16
ÖTV’ye ilişkin düzenlemeler içeren Türk parasının kıymetinin korunması hakkındaki kanunda değişiklik yapan kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
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