Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel'den KKTC seçimleri mesajı | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'den KKTC seçimleri mesajı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "KKTC'nin uluslararası alanda tanınmasını istiyorsak önce KKTC'ye bağımsız bir devlet gibi davranmak ve iradesine saygı göstermek hepimizin önceliği olmalıdır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 14:34 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel'den KKTC seçimleri mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "Seçimleri kim kazanırsa kazansın, önemli olan Kıbrıs Türklerinin iradesinin, Kıbrıs meselesinin çözümüne eksiksiz olarak yansımasıdır. Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir uluslararası çözüme ulaşılabilmesi için en önemli koşullarından biri budur." ifadesini kullandı.

        Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, KKTC'de devam eden cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecine yönelik paylaşım yaptı.

        CHP'nin, KKTC'de devam eden cumhurbaşkanlığı seçim sürecini yakından takip ettiğini belirten Özel, Kıbrıs meselesinin milli davaları ve dış politika gündemlerinin her zaman en öncelikli başlığı olduğunu vurguladı.

        REKLAM

        Özel, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştiren iradenin, dönemin CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in liderliğindeki koalisyona ait olduğunu kaydederek, CHP'nin her dönemde ve koşulda, KKTC ve Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinin yanında durduğunun altını çizdi.

        "CHP, KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN İRADESİNİ SAYGIYLA SELAMLAMAKTADIR"

        Kıbrıs Türkleri ile sarsılmaz tarihsel ve kültürel bağları bulunduğuna ve bu bağın ülkenin bugünü ve geleceği konusundaki kararlı duruşlarının temel kaynağı olduğuna işaret eden Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

        "Partimiz için Kıbrıs bir askeri güvenlik meselesinden ibaret değildir. Kıbrıs Türk toplumunun varlığını korumak, bizim için Türkiye'nin kara ve deniz sınırlarını korumakla eş değerdir. Kıbrıs Türk toplumu, azınlık olmayı reddederek Rumlar karşısında eşitlik mücadelesi vermiş, bu uğurda çok ağır bedeller ödemiştir. Türkiye'deki her siyasi parti, KKTC konusundaki duruş ve tasarruflarının, o mücadeleye nasıl etki edeceğini hesap etmek mecburiyetindedir.

        Seçimlerin yaklaştığı bu dönemde CHP, Kıbrıs Türk toplumunun iradesini ve bu iradeye sahip çıkmak için verdikleri varoluş mücadelesini, siyasi aidiyet gözetmeksizin saygıyla selamlamaktadır. Partimiz, ülkemizdeki tüm kişi ve kurumları Kıbrıs Türk Toplumunun iradesine saygı göstermeye, bu iradenin hakkıyla temsil edilebilmesi için özenli olmaya davet etmektedir."

        "KKTC'YE BAĞIMSIZ BİR DEVLET GİBİ DAVRANMAK HEPİMİZİN ÖNCELİĞİ OLMALIDIR"

        Özel, KKTC cumhurbaşkanlığı makamının, Kıbrıs Türklerinin dışarıya açılan kapısı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Dolayısıyla, seçimleri kim kazanırsa kazansın, önemli olan, Kıbrıs Türklerinin iradesinin, Kıbrıs meselesinin çözümüne eksiksiz olarak yansımasıdır. Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir uluslararası çözüme ulaşılabilmesi için en önemli koşullarından biri budur. KKTC'de yaşanan her türlü siyasi gelişme ile Kıbrıs müzakerelerinde KKTC'nin ve seçilecek cumhurbaşkanının pozisyonu, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını, refahını ve güvenliğini yakından ilgilendirmektedir.

        KKTC ve onun yurttaşları, demokratik ilkeler çerçevesinde kendi cumhurbaşkanını seçecek olgunluğa sahiptir. Türkiye içinden ya da dışından bu durumu yok sayan ve seçimlere müdahil olmak isteyenler, en büyük zararı yine KKTC ve Kıbrıs Türklerinin saygınlığına verecektir. KKTC'nin uluslararası alanda tanınmasını istiyorsak önce KKTC'ye bağımsız bir devlet gibi davranmak ve iradesine saygı göstermek hepimizin önceliği olmalıdır. Buna halel getirecek her türlü tutum ve tavır Kıbrıs Türklerine saygısızlıktır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        "100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi"
        "100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi"
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya