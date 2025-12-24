Habertürk
        Son dakika: Özgür Özel: Türkiye'nin yarınları için doğru olan neyse onu yaparız | Son dakika haberleri

        Özgür Özel: Türkiye'nin yarınları için doğru olan neyse onu yaparız

        CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye için komisyona raporlarını sunduklarını hatırlatarak, "Türkiye'nin yarınları için doğru olan neyse onu yaparız. Yanlış bir şeyin içinde, yanında olmayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 12:45 Güncelleme: 24.12.2025 - 12:45
        "Doğru olan neyse onu yaparız"
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunduğu raporla ilgili, "Biz Kürt sorununun demokratik yollardan çözülmesi için Komisyon'da raporumuzu verdik, Komisyon çalışmalarına rapor yazma aşamasında devam ediyoruz. Onun dışında her türlü spekülasyondan ve tartışmadan Cumhuriyet Halk Partisi kendini başka bir yerde tutuyor. Ülkenin yararına, Türkiye'nin yarınları için doğru olan neyse onu yaparız. Yanlış bir şeyin içinde, yanında olmayız." dedi.

        Özel, Tele2 TV canlı yayınında soruları yanıtladı.

        Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde süren inşaata ilişkin soru üzerine Özel, "Dünyanın en büyük duruşma salonunu yapıyorlar. Dünyanın en büyük iftirasını akıllarınca iddianameye dönüştürdüler, burada iddia edecekler. Biz de dünyanın en büyük iftirasına karşı onları burada yargılayacağız." ifadelerini kullandı.

        Dün açıklanan asgari ücrete ilişkin de değerlendirmesi sorulan Özel, tarihte ilk kez Türkiye'de asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu söyledi.

        Asgari Ücret Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğini dile getiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Oturdular, ortalıkta işçi yok, işverenle baş başa verdiler. Bu asgari ücreti, işçiye dayattılar. İşçinin hakkıyla temsil edildiği bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu için 9 maddelik bir kanun teklifini arkadaşlarımız Meclis'e verdiler. Kendimizin hükümet programında da ilk yıl, yani ilk asgari ücret belirlenirken uygulanmak üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun emekten ve emekçinden yana oluşturulmasına ilişkin bir hazırlığımız var. Bunu hemen ilk 100-150 gün içinde, seçimden sonra belirlenecek ilk asgari ücrette hayata geçireceğiz."

        Özel, erken seçim beklentisinin sorulması üzerine, "Eninde sonunda seçim olacak. Var gücümüzle erken seçim sandığı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Onlar da var güçleriyle sandıktan kaçmaya çalışacaklar. Bugün sandık kurulsa bu iktidar gidiyor. Yerine asgari ücreti 39 bin lira ilk elden yapacak, en düşük emekli maaşını 39 bin lira yapacak ve devamında asgari ücrete enflasyonun üzerinde refah payı, büyüme payı verecek olan, yani yoksuldan alıp zengine verenlerin gideceği ve zenginden alıp yoksulları yoksulluktan kurtaranların geleceği bir iktidar gelecek." ifadelerini kullandı.

        Sağlık sorunları nedeniyle vefat eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü ifade eden Özel, "Bir yandan bu zorluklar, bir yandan o zorluklarla 2025 yılı gerçekten kurtulmak istediğimiz, 'Artık bit ve git' dediğimiz bir yıl. 2024 şahane bir yıldı, büyük başarıların yılıydı. 2026 yılında yeniden çok iyi bir yıl yaşayacağımızı, artık bu kötülükleri gerilettireceğimizi, iyiliklerin ve güzelliklerin hakim olacağı bir yıl olmasını ümit ediyorum. Onun dışında acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

        Özgür Özel, partisinin Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunduğu rapora ilişkin şunları kaydetti:

        "Biz Kürt sorununu görüyoruz, tanıyoruz, çözülmesi için de demokrasi vadediyoruz. Şu anda da Komisyon'a demokratikleşme paketleri öneriyoruz. Ayrıca diğer tüm partilerin yazdığını, çizdiğini dikkatle okuyoruz, bakıyoruz. Bundan sonra da Komisyon raporunda ortaklaşabileceğimiz bir metin üzerinde çalışılırsa o raporda oluruz. Biz Kürt sorununun demokratik yollardan çözülmesi için Komisyon'da raporumuzu verdik, Komisyon çalışmalarına rapor yazma aşamasında devam ediyoruz. Onun dışında her türlü spekülasyondan ve tartışmadan Cumhuriyet Halk Partisi kendini başka bir yerde tutuyor. Ülkenin yararına, Türkiye'nin yarınları için doğru olan neyse onu yaparız. Yanlış bir şeyin içinde, yanında olmayız."

