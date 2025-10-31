Habertürk
        Papara'nın faaliyet izinleri iptal edildi

        Papara'nın faaliyet izinleri iptal edildi

        Papara'nın faaliyet izninin iptal edilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 00:09 Güncelleme: 31.10.2025 - 00:31
        Papara'nın faaliyet izinleri iptal edildi
        Merkez Bankası tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Papara Elektronik Para A.Ş.’ye 21.04.2016 tarih ve 6862 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 15’inci maddesinin birinci fıkrası, 18’inci maddesinin ikinci fıkrası ve 19’uncu maddesi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni iptal edildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

