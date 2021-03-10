Paşinyan, Genelkurmay Başkanı'nı ikinci kez görevden aldı!

Reuters'ın Rus haber ajansı RIA'yı kaynak gösterdiği haberinde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı ikinci kez görevden aldığı aktarıldı.
Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.
Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'ın Gasparyan'ı görevden almasına ilişkin kararnameyi geri göndermişti.
Başbakan Paşinyan da aynı kararnameyi Cumhurbaşkanlığına tekrar sunmuştu.
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