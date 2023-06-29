Tamamlanamayan binada daire sahibi Ekrem Üngör, "2016'da müteahhit ile sözleşme imzalandı. Bütün Pendik bölgesindeki sahipsiz kişiler ve uyuşturucu kullananlar bu bölgede. Çatıyı söküp çaldılar, demirleri çaldılar. Hem de burayı sahipsiz bulup yerleşmişler. Herkes berbat durumda. Mahalle sakinleri korkuyor. Kadınlar geliyor buraya. Geçen çatışma oldu, silah sesleri geldi. Bir sene önce yukarıda birisi intihar etti. Mahkemeyi bekliyorum 10 sene mi, 15 sene mi sürer belli değil" diye konuştu.