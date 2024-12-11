Pentagon: HTŞ Liderinin açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz

HTŞ Lideri Colani, Suriye'de bulunan kimyasal silahların uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde güvence altına alınacağını bildirmişti. ABD'den yapılan açıklamada Colani'nin bu tutumunun memnuniyetle karşılandığı ifade edilirken sadece söylemde değil eyleme de geçilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Colani ayrıca Suriye'nin yeni bir savaş istemediğini ve uluslararası aktörlerle iyi geçinmek niyetinde olduğunu dile getirerek Batı'ya barış eli uzattı. İspanya Dışişleri Bakanı Manuel Albares başta olmak üzere birçok Batılı siyasetçi de HTŞ'nin terör listesinden çıkartılabileceği konusunda açıklamalarda bulundu.