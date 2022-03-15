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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Pınar Gültekin davasında bir gelişme daha!
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Son dakika haberler... Pınar Gültekin cinayeti sanığı Mertcan Avcı'nın tahliye kararına itiraz

Son dakika haberine göre Pınar Gültekin davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakarak öldüren Cemal Metin Avcı'nın, suç delillerini gizleyip yok ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanırken, itiraz üzerine tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı'nın tahliyesine hem savcılık hem de Gültekin ailesinin avukatı Dr.Rezan Epözdemir itiraz etti

Son dakika haberleri: Pınar Gültekin davasında bir gelişme daha!
Pınar Gültekin davasında bir gelişme daha!
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DHA

Son dakika haberine göre Pınar Gültekin davasında sıcak bir gelişme daha yaşandı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu.

DHA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cansız bedenini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.

BAĞ EVİNDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Gültekin'in kısmen yanmış cansız bedenine ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da tutuklandı.

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI

Mertcan Avcı, 15 Şubat 2021'deki duruşmada, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı, sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eski eşi Eda Karagün ile ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın da 'delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme' suçunu işlediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Savcılığı, 2 Ekim 2020'de şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Karara yapılan itirazın Muğla Sulh Ceza Hakimliği de kesin olarak reddine hükmetti.

G&uuml;ltekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Ep&ouml;zdemir
Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir

AİLENİN AVUKATI DR.REZAN EPÖZDEMİR, YARGITAY'A BAŞVURDU

Ailenin avukatı Dr.Rezan Epözdemir, Muğla Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kesin kararın Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılık, kararı bozarak 4 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmasına karar verdi. Savcılık tarafından hazırlanan yeni iddianamede şüpheliler Selim Avcı, Ayten Avcı, Eda Karagün ile Şükrü Gökhan Orhan'ın kasten adam öldürme sonrasındaki zaman diliminde, olay mahalline birlikte gidip, suç delillerini yok ederek, gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirilerek ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi. Mahkeme, ilerleyen süreçte, her iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi.

Sanıklar Mertcan Avcı ve Cemal Metin Avcı
Sanıklar Mertcan Avcı ve Cemal Metin Avcı

21 ŞUBAT'TA TUTUKLANMIŞTI

Davanın 24 Ocak 2022'de görülen 9'uncu duruşmasında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Pınar Gültekin'in hayattayken yangına maruz kaldığının oy birliği ile kabul edildiğini belirterek, Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mertcan Avcı'nın da 'suç delillerini gizleme ve değiştirme eyleminde bulunması' suçundan cezalandırılmasını, Cemal Metin Avcı'nın eski eşi Eda Karagün, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan, annesi Ayten ve babası Selim Avcı'nın da 'suç delillerini yok etmek ve gizlemek' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, adli kontrol şartıyla daha önce serbest bırakılan Mertcan Avcı'nın tutuklanması amacıyla bir kez daha savcılığa başvurdu. Mertcan Avcı, geçen 21 Şubat'ta 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme' suçuna iştirakten tutuklandı.

İDDİANAMEDE MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün tarafından hazırlanan iddianamede, Mertcan Avcı'nın, Gültekin'in bulunduğu varildeki yangını önleyecek, sonlandıracak ve ağabeyini engelleyecek hiçbir eylemde bulunmadığına yer verilerek, canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

MAHKEME İDDİANAMEYİ İADE ETTİ

İddianame, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, 'suça doğrudan etki edebilecek nitelikteki delillerin toplanmadan hazırlandığı gerekçesiyle' iddianamenin iadesine karar verdi. Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Ali Cenk Düzgün, iade kararına itiraz etti. Düzgün, itirazında Mertcan Avcı hakkında yürütülen soruşturmada, mevcut verilerle toplanabilecek tüm delillerin toplandığını, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiğini anlattı.

SAVCILIĞIN İTİRAZI KABUL EDİLDİ

Savcılığın itirazını değerlendiren Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. Kararda, itirazın kabulünün gerekçesi, "Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Pınar'ın kesin ölüm sebebi ile zamanının belirlenmesi için mevcut veriler bağlamında mümkün olan tüm tespitler yapılarak iddianamenin düzenlendiği kanaati oluştuğundan, yeniden rapor alınmasının artık mahkemenin takdirinde olduğu, iddianamenin iade kararının yerinde olmadığı kanaatine varılmıştır" denildi.

MERTCAN AVCI AVUKATININ İTİRAZIYLA 2'NCİ KEZ TAHLİYE EDİLDİ

Mertcan Avcı'nın tutukluluğuna avukatı tarafından itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Muğla 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Mertcan Avcı'nın mevcut delil durumu, aynı delil durumu ile sanığın tutuklanma taleplerinin reddedilmesi, kaçma şüphesinin olmaması, adli kontrol tedbirlerine uyması nedeniyle itiraz yolu açık olmak üzere tahliyesine karar verdi. Savcılık, suç delillerinin sabit olduğu gerekçesiyle Mertcan Avcı'nın tahliye kararına itiraz etti.

AİLENİN AVUKATI DR.EPÖZDEMİR DE İTİRAZDA BULUNDU

Karara itiraz eden Gültekin ailesinin avukatı Dr.Rezan Epözdemir de itiraz dilekçesinde şunları kaydetti: "Sanığın bağ evinde tüm süre boyunca varilde ne yakıldığını görmediği ve bununla hiç ilgilenmediği, ayrıca Cemal Metin Avcı’nın bozulmuş kokoreçleri yaktığına dair sözlerine inandığı, bunu hiç sorgulamadığı yönündeki savunmaları da hem kendi içerisinde çelişkili hem de hayatın olağan akışına aykırıdır. Mertcan Avcı, yangını önleme imkanına sahipken yangını önlememiş ve Pınar Gültekin hayatta iken yakılmasına doğrudan katkıda bulunmuştur. Mertcan Avcı’nın üzerine atılı suçu işlediğine yönelik bu denli kuvvetli suç şüphesi varken ve tüm savunmaları çelişkili iken 'dosyadaki delil durumu' gerekçesiyle ve daha sanığın sorgusu bile yapılmadan tahliye kararı verilmesi hukuka uygun değildir"

"KAÇMA ŞÜPHESİ VARSA BU TUTUKLAMA NEDENİDİR"

"Mertcan Avcı, jandarmada alınan ifadesinde 'rahatsız edici bir koku yoktu' derken, hakimlikteki sorgusunda 'kötü bir koku hissettim' demektedir. Jandarmadaki ifadesinde 'yanan varilin içerisine baktım fakat alevlerden dolayı bir şey göremedim' diyen sanık Mertcan Avcı, hakimlikteki sorguda 'varilin içerisine baktığımda sadece alevleri gördüm. İçi simsiyahtı yanan odunlar gördüm' demiş ve çelişkili beyanlarda bulunmuştur" diyen Avukat Epözdemir, itiraz dilekçesine şöyle devam etti:

"Sanık Mertcan Avcı’nın, kokoreç kokusu ile vahşice katledilen bir insanın yanan bedeninin kokusunu ayırt edememesi hayatın olağan akışına tamamen aykırı olup gerçeğe aykırı beyanlarda bulunduğunu da açıkça ortaya koymaktadır. Sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delil olduğu tartışmasızdır. Bununla birlikte şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa bu tutuklama nedenidir. Ayrıca delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunması hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa da bu da tutuklama nedenidir. Görüldüğü üzere sadece sanığın etki edebileceği deliller tutuklama nedeni değil, ayrıca şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular da tutuklama nedenidir. Bununla birlikte, delilleri yok etme, gizleme veyahut değiştirme de tutuklama nedenidir."

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