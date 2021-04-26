Pınar Gültekin davasında 4'üncü duruşma 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / DHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, geçen 16 Temmuz günü kayboldu.

Yapılan soruşturma neticesinde, 5 gün sonra genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cansız bedenini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış bedenine ulaşıldı.

KARDEŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit edildi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Geçen 15 Şubat'taki duruşmada, Mertcan Avcı, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte tahliye edildi.

İki kardeşin yargılanmalarına bugün saat 13.30'da Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşma ile devam edilecek. Duruşmada geçen celselerde istenen Adli Tıp raporu ve Pınar Gültekin'in telefonu için ABD'ye yazılan müzekkereye gelen cevabın okunması bekleniyor.

"İTİRAZIMIZ ÜST MAHKEMECE REDDEDİLDİ"

Duruşma öncesi Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, kritik duruşmayla ilgili şunları söyledi:

"Bizim yargılamanın başından bu yana çok önemli iddialarımız var. Bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini düşünüyoruz. Bu caniye yardım eden başka faillerin olduğunu düşünüyoruz. Suç delilerini değiştiren, yok eden veya eylemin üzerinde ortak hakimiyet kuran başkaca müşterek faillerin olduğunu düşünüyoruz. Biz cinayetin işleniş şekli itibariyle soruşturmanın başından bu yana tek başına işlenemeyeceğini iddia ediyorduk. Bu kapsamda yargılama bu aşamaya kadar geldi. Öncelikle Mertcan Avcı'nın tahliyesine ilişkin savcılığın ve bizim itirazımız vardı. Bu itirazımız üst mahkemece reddedildi. İkincisi de Adli Tıp Kurumu 1.İhtisas Dairesi'nde, ölümün zamanı ve yeri ile ilgili bir rapor bekleniyordu. O rapor bugün kuvvetle muhtemel mahkemeye ulaşacak. Bunun dışında Diyarbakır'dan dinlenecek olan bir tanık var. Cinayetin içindeki diğer faillere ilişkin beyanları vardı. O tanık bugün dinlenecek."

"MÜZEKKEREYE İTİRAZ EDECEĞİZ"

"Ayrıca bizim isyan ettiğimiz ABD'ye yazılan malum müzekkere var. Biz bununla ilgili 'siz burada Pınar Gültekin'in ölümünü meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz' diyorduk. Cinayet tarihinden önce 2 yıl boyunca diyorsunuz ki kiminle konuştu, telefondaki belgeler nelerdir fotoğraflar nelerdir bunları istiyorsunuz. Bunu niye istiyorsunuz? Bu bir haksız tahrik olarak değerlendirilebilecek bir savunma değil. Biz bu müzekkereye isyan ediyoruz. Geri çekilmesi için itirazda bulunacağız. Talebimiz kabul edilmezde Hakimler ve Savcılar Kurulu'na başvuracağız."

SANIK AVCI, EŞİNDEN BOŞANMIŞ

Öte yandan sanık Cemal Metin Avcı ile eşi Eda Avcı'nın boşandıkları ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Rezan Epözdemir, "Cemal Metin Avcı ve eşi, anlaşmalı olarak boşanma davası açmışlardı. O dava sonuçlanmış ve taraflar boşanmış. Anlaşma gereği sanık Avcı, boşandığı eşine 5 milyon TL ödeyecek. Ödememesi durumunda şirket hisseleri, araçlar ve gayrimenkullerin tamamının devredileceği belirtilmiş. Kanaatimizce bu danışıklı bir boşanma. Kararın kesinleşmesinden sonra itiraz haklarımızı kullanacağız. Tarafların gerçekte boşanma iradesinin olmadığını düşünüyoruz. Bunun bir benzerini Cem Garipoğlu sürecinde de yaşamıştık. Onlar da mallarını devretmişti. Kadını hunharca katletmekle kalmayıp, üstüne üstlük 'Tazminat hakları sürüncemede kalsın' diye danışıklı mal varlığı devirleri oluyor. Bunu da böyle okumak lazım" dedi.

'PINAR'I KORKUTMAM İÇİN 200 BİN LİRA TEKLİF ETTİLER'

Duruşmada da, ilk olarak tanık M.Y.Ö. dinlendi. Diyarbakır'dan SEGBİS ile duruşmaya bağlanan M.Y.Ö., Cemal Metin Avcı'nın Pınar'ı tehdit etmek için kendisine para teklif ettiğini söyledi. M.Y.Ö., "Cemal Metin Avcı ile Isparta'da bir arkadaş ortamında tanıştım. İki veya üç kez beni Muğla'da barda misafir ettiler. Sonrasında iletişimimiz kesildi. Instagram hesabımda yazışmalar vardı. Cemal Metin Avcı ve Selim Avcı Diyarbakır'a geldi. Cemal Metin Avcı, bana Pınar'ın kendisine şantaj yaptığını, Pınar'ın cezaevindeki ağabeyinin tehdit mesajları attığını söyledi. 'Sen de Pınar da Doğulusunuz' diyerek onu korkutmamı istedi ve karşılığında 200 bin TL teklif etti. Teklifi kabul etmedim ve iletişimi de tamamen kestik. Pınar öldükten sonra bunları CİMER'e yazdım. Çünkü vicdan azabı çektim" dedi.

'CAHİL ADAM TEK BAŞINA İŞLEYEMEZ'

Gültekin ailesinin avukatının, cinayeti Cemal Metin Avcı'nın tek başına işleyip işlemediğine dair sorusuna ise M.Y.Ö., "Cemal Metin Avcı cahil adam. Bu işi tek başına yapamaz. Kimsenin günahına girmek istemem ama tahminimce Gökhan Orhan ve Selim Avcı ile fikir birliği yapmıştır" diye cevap verdi.

'İNSANLARIN SİZE GÜVENİ KALMADI, LÜTFEN DAVADAN ÇEKİLİN'

Tanığın dinlenmesinin ardından mahkeme başkanı, geçen celselerde de ABD'ye yazılan müzekkereyle ilgili olarak yetkili makamlarca ek bilgi talebinde bulunduğunu, talebe ilişkin cevabın yazılarak gönderildiğini söyledi.

Daha sonra Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, mahkeme heyetine 'Çekilin' talebinde bulundu. Epözdemir, "İnsanların ve ailelerin sizlere güveni kalmadı. Bu saatten sonra bu yargıya katılacak bir şey yok. Bu ABD ısrarı mahkemenin haksız tahriki uygulamanın dışa vurumudur. Aile sizin adalet dağıtacağınıza inanmıyor. Lütfen bu davadan çekilin" dedi.

PINAR'IN BABASI: ADİL KARAR ÇIKACAĞINI SANMIYORUM

Duruşmada söz alan öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, ailesinin dağılmanın eşiğine geldiğini belirtip, "Pınar'ın ölümünden sonra ailem dağıldı. Ama ben onları kurtarmak için güçlü durmaya çalışıyorum. Adil karar çıkacağını sanmıyorum. Reddi hakim de istemiştim. Adalet istiyorum" diye konuştu.

PINARI'IN ANNESİ: BEN SİZE ÇOK GÜVENDİM, OLMADI

Anne Şefika Gültekin ise mahkeme heyetine, "Size çok güvendik ama maalesef kızımı suçlu çıkarıyorsunuz. Lütfen çekilin. Benim evlatlarım mahkemeye gitmememi söylüyor. Bitlis'ten buraya gelip gidiyoruz. Ben size çok güvendim ama olmadı. Benim canım gitmiş artık başkalarının ki gitmesin" dedi.

MAHKEME, TÜM TALEPLERİ REDDETTİ

Epözdemir reddi hakim taleplerini yinelerken, tutuksuz sanık Mertcan Avcı'nın duruşma salonuna katılmasını ve ABD'ye yazılan müzekkere cevabından vazgeçilmesi talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tüm bu taleplerin reddetti.

AVUKATLAR ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Sanık Avcı, tanık M.Y.Ö'yü hiç tanımadığını söyledi. Avcı, "O kişiyi hiç tanımıyorum. Isparta'ya da Diyarbakır'a da hiç gitmedim. Karşı tarafın avukatı benim kendimi savunma hakkımı elimden alamaz. Asıl senaryoyu o uyduruyor" dedi. Avcı'nın konuşması sırasında ayağa kalkan Epözdemir, "Burada yargılanan ben değilim. Sanki kızı ben katlettim" dedikten sonra avukatlar arasında tartışma çıktı.

AVUKATA 'YALANCI', AVCI'YA 'CANİ' İFADELERİ SESLERİ YÜKSELTTİ

Sanık tarafından kendisine 'yalancı' dendiğini belirten Epözdemir, Avcı için 'cani' ifadesini kullandı. Bunun üzerine Avcı'nın avukatları Epözdemir'e tepki gösterdi. Seslerin iyice yükselmesi üzerine mahkeme başkanı, araya girip tartışmayı sonlandırdı.

AVCI: BEN BİR CANİ YA DA KADIN DÜŞMANI DEĞİLİM

Tartışmanın ardından konuşmaya devam eden Avcı, "Özür dilerim. Ben cani biri veya kadın düşmanı değilim. En başından sonuna kadar doğruyu anlattım. Beni kitlesel linçle değil adaletle yargılayın. Basında sürekli sevgilim olarak geçiyor. O benim sevgilim değil. Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu" dedi.

Anne Şefika Gültekin'in sanığın kızı hakkındaki bu sözlerine tepki göstermesinin ardından duruşmaya ara verildi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada, verilen aranın ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Cemal Metin Avcı´nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, Adli Tıp Üst Kurulu´ndan gelecek olan rapor ve ABD´ye yazılan müzekkerenin cevabının beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.