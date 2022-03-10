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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Pınar Gültekin davasında yeni gelişme!
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Pınar Gültekin cinayetinde tutuklu sanık Mertcan Avcı’nın iddianamesi iade edildi

Son dakika haberine göre Pınar Gültekin cinayeti davasında önemli bir gelişme yaşandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayetin tutuklu sanığı Mertcan Avcı hakkında "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeni delillerin yer almadığı gerekçesiyle iade edildi

Son dakika: Pınar Gültekin davasında yeni gelişme!
Pınar Gültekin davasında yeni gelişme!
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İHA

14 Şubat’ta görülen celsede kararın açıklanması beklenirken, Pınar Gültekin’in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir, katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.

İHA'nın haberine göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması üzerine karar 11 Nisan’da yapılacak duruşmaya ertelenmişti.

'CİNAYETE İŞTİRAK'TEN DAVA AÇILMIŞTI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan suç duyurusu sonrası Mertcan Avcı’nın Pınar Gültekin’in öldürüldüğü saatte olay yerinde bulunduğunun Adli Tıp raporları ile sabit olduğunu belirterek Mertcan Avcı hakkında ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirakten’ ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırladı ve iddianameyi Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ise Mertcan Avcı hakkında hazırlanan iddianameyi Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti. İade gerekçesi olarak ‘Ölüm zamanının tespitine yönelik adli tıptan rapor alınması, ortaya çıkan yeni delilleri mevcut iddianame ile ilişkilendirilmesi’ istendi.

SAVCILIK İTİRAZDA BULUNDU

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ise iade edilen iddianame ile ilgili itirazını yaparken, ölüm zamanı ile ilgili Adli Tıp raporunun zaten mevcut olduğunu belirtti. Savcılık, dokuların yandığını, maktulün diri diri yakıldığını, yeni delillerin de kovuşturma aşamasında çıkan adli tıp raporlarında olduğunu, maktul Pınar Gültekin’in diri diri yakıldığının anlatıldığını, sanık Mertcan Avcı’nın da olay yerinde olduğu için ölüm üzerinde ortak hakimiyet kurduğu için cinayete iştirakten cezalandırılması gerektiğini gerekçe gösterdi.

AİLENİN AVUKATI DR.REZAN EPÖZDEMİR'DEN AÇIKLAMA

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamenin geri gönderilmesine itirazı üzerine konu Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde çözülecek. Pınar Gültekin’in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir, “Bu durumu Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirecek. Yerleşik yargı uygulamalarında çok olağan bir durum değil. Artık nihai olarak Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul veya reddedecek. Eğer kabul ederse yargılama 3’üncü Ağır Ceza’da olacak. Reddederse ve varsa iddianamede eksiklikler tamamlanıp tekrar gönderilecek” dedi.

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