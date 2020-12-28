Pınar Gültekin'in babası Habertürk'e konuştu 0:00 / 0:00

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27 yaşındaki Pınar Gültekin'i Muğla'da eski erkek arkadaşı boğmuş, varile koyup yakmış ve üzerine beton dökmüştü. Vahşice katledilen Gültekin'in davası öncesi tepki çeken bir teklif yapıldığı ortaya çıktı.

İddiaya göre CHP'li bir milletvekili, baba Sıddık Gültekin'i aradı. Kızını öldüren Cemal Metin Avcı'nın ailesi hakkındaki şikayetini geri çekmesini istedi.

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, baba Sıddık Gültekin çok konuşulan iddiaları doğruladı.

"DAVADAN VAZGEÇ"

"Bir milletvekili beni aradı" diyen Sıddık Gültekin, o konuşmayla ilgili şunları söyledi: Aileyle ilgili davamdan vazgeçmemi söyledi. 'Zaten kamu davası devam edecek yargılama yapılacak, sen vazgeç. Aile de perişan' dedi."

Vahşice katledilen Pınar Gültekin

"AİLE DE İŞİN İÇİNDE"

Milletvekiline "Anne, baba ve kardeş de işin içinde" diyen Sıddık Gültekin, "Sonuna kadar sürecin takipçisi olacağım. Böyle bir şeyi duymamış olayım" karşılığını verdi. Baba Gültekin'in son sözleri "Sizin evladınız olsa kabul eder misiniz sayın vekilim" oldu, ardından telefonu kapattı.

"PEŞ PEŞE ARACI OLDULAR"

Milletvekili başarılı olamayınca iddiaya göre bu kez CHP'li bir ilçe başkanı aracı oldu. Baba Sıddık Gültekin'den Avcı ailesiyle ilgili şikayetini geri çekmesini istedi. Baba Gültekin, milletvekiline verdiği cevabın aynısını CHP ilçe başkanına da söyledi: Davamdan asla vazgeçmeyeceğim.

"CHP'Lİ VEKİLLER BİLGİ İÇİN ARADI"

Olayın medyaya yansımasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i aradı. Baba Gültekin o telefon görüşmelerine ilişkin "Onlara da olayı detaylıca anlattım. Zamanını, kimlerin devreye girdiğini, hangi milletvekili olduğunu, kimlerin görüştüğünü, hangi gerekçeyle bu milletvekilinin bunu yapmış olabileceğini anlattım. Onlar da üzüntülerini dile getirdiler. Konunun da takipçisi olacaklarını, parti içinde bir çalışma yürüteceklerini ve konunun üzerine gideceklerini söylediler. Taziye dileklerini ilettiler" ifadelerini kullandı.

4 OCAK'TA AÇIKLAYACAK

Baba Sıddık Gültekin, CHP'li milletvekilinin ve ilçe başkanını adını duruşmaya zarar gelmemesi için 4 Ocak'taki duruşmadan sonra Avukatı Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla açıklayacağını söyledi.

O İSİM GİRGİN Mİ?

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, bir gazetede isminin geçmesi üzerine kendini savunmuştu. Girgin, baba Sıddık Gültekin'i taziye için aradığını, ancak davadan çekilmesine yönelik ifadeleri kullanmasının mümkün olmadığını öne sürmüştü.