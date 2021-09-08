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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Polise bıçak çekti, vuruldu!
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Polise bıçak çekti, vuruldu! O anlar kameraya yansıdı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kendisine ehliyet soran trafik polislerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli, polislerin tabanca ile ateş açması sonucu etkisiz hale getirildi. Bacağından vurulan şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Son dakika: Polise bıçak çekti, vuruldu!
Polise bıçak çekti, vuruldu!
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DHA

Olay, saat 01.30 sıralarında İnönü Caddesi'ndeki bir tekel bayinde meydana geldi. İddiaya göre, İnönü Caddesi'nde denetim yapan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polislerini gören 35 ALZ 622 plakalı motosiklet sürücüsü A.S., motosikletini park ederek arkadaşı ile tekel bayisine girdi. A.S.'den şüphelenen trafik polisleri, tekel bayine gelerek sürücüye ehliyet ve kimlik sordu.

Sinirlenerek ehliyetini vermek istemeyen A.S., polislerle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından polis ekipleri, A.S.'yi etkisiz hale getirmek için müdahale etti. Müdahale sırasında, A.S.'nin polise bıçak çektiği ileri sürülürken, bir polis memuru tabanca ile ateş ederek A.S.'yi bacağından vurdu.

Etkisiz hale getirilen A.S.'ye olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk yardım müdahalesi yapıldı. Ambulansa alınan A.S., tedavi edilmek üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri tekel bayinde incelemelerde bulundu. A.S.'nin kullandığı iddia edilen bıçak delil torbasına konuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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