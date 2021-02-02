Polisin alkollü sürücülerle imtihanı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücüler, denetim yapan trafik ekiplerine zor anlar yaşattı. Kimi polisi tehdit etti, kimi kovalamaca ile yakalandı.

ZONGULDAK'TA ALKOLLÜ ŞAHIS POLİSİ TEHDİT ETTİ

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü ve yanındaki arkadaşına polis ceza kesti. Araçta bulunan yolcu, aldığı alkolün etkisiyle zor anlar yaşattığı polislere tehditler savurdu.

Olay, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Eski Hükümet Kavşağı'nda yaşandı. İlçe merkezinde kontrol yapan polisin dur ihtarına uymayan Yılmaz S. (67) idaresindeki 67 LN 497 plakalı otomobil, bir sonraki kontrol noktasında polis ve bekçiler tarafından durduruldu. Sürücünün yapılan testinde 203 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis ekipleri araç sürücüne hem alkollü araç kullanmak hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem yaparken, araçta yolcu olarak bulunan Ergün A.’ya da (61) sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem yapıldı.

Kendisine işlem yapılmasına tepki gösteren Ergün A., polise zor anlar yaşattı. Çekici ile aracın otoparka çekilmesini istemeyen alkollü şahıs, isteği yerine gelmeyince polise tehditler savurdu. Polisin taksi ile evine gitmesini istediği alkollü şahıs, "Alayınızı bulacağım. Bunlar adam değil. Ben onlara insanlık yapacağım, onlar bana kötülük yapacak. Öyle bir şarkı yok" dedi. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kullandığı araç çekici ile otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA BAHANELERİ CEZADAN KURTARMADI

Kahramanmaraş'ta denetim yapan polislere yakalanınca çeşitli bahaneler öne süren alkollü sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında seyir halinde denetim yapan trafik ekipleri, merkez Onikişubat ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri 33 ABE 308 plakalı otomobili durdurdu. Sokağa çıkma nedeni sorulan sürücü, yakın mesafeden ailesini alıp evine döndüğünü öne sürünce polisler ehliyetini almak ve alkol kontrolü yapmak istedi. Polisin alkolmetreyi getirdiğini gören sürücü A.G. gaza basarak kaçmaya başladı.

SÜRÜCÜNÜN AĞABEYİ TADINIKLARINI ARAYACAĞINI SÖYLEDİ

Bir süre yaşanan kovalamaca sonrasında şüpheli, Maarif Mahallesi'ndeki ikametgahının bahçesinde yakalandı. Ehliyetini ve kimliğini ibraz etmeyen sürücü, "Sen beni durdurmadın. O, ben değildim, bensem ispat edin" dedi. Polislerin görüntülerinin olduğunu söylemesi üzerine sürücü, "O sizin iddianız abi. İspat ederseniz olur. Ben size niye ehliyetimi vereyim? Alkolmetreyi üflemiyorum. Bana neden işlem yaparsanız yapın. Beni götürün, kan vereceğim. Bana kan ile teşhis yapsınlar. Siz beni altımda araba ile yakalamadınız." diyerek cezai işlem için evrak imzalamayı da reddetti.

Polise zorluk çıkartan A.G'nin ağabeyi olduğunu söyleyen kişi de tanıdıklarını arayacağını söyledi. Alkolmetreyi üflemediği için 2 yıl süreyle ehliyetine el konulan ve daha önce de alkolden işlem yapıldığı öğrenilen A.G'ye eylemleriyle ilgili 3 maddeden 5 bin 836 lira ceza kesildi.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yakalanan sürücü E.G. de polislere direksiyonda kendisinin olmadığını ve aracı yanındaki arkadaşının kullandığını iddia etse de cezadan kurtulamadı. E.G. de alkolmetreyi üflemeyi reddedince ilgili maddelerden 3 bin 850 lira cezai işlem yapıldı ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Üngüt Mahallesi'nde durdurulan kamyonetin sürücüsünün de 0,62 promil alkollü olması dolayısıyla ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, 1339 lira da ceza yazıldı.

ANKARA'DA POLİSTAN KAÇAN SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Ankara’nın Çankaya ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal ederek polisten kaçan sürücü, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyeti olmayan sürücüye 10 bin TL’nin üzerinde ceza yazıldı.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Kurtuluş kavşağında polis noktasını görünce 06 CCB 817 plakalı otomobiliyle kaçmaya başlayan Kemal P., yaklaşık 5 kilometre sonra Altındağ ilçesi Gültepe TOKİ bloklarında yakalandı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücüye, “dur ihtarına uymamak, sokağa çıkma yasağını ihlal etmek, ehliyetsiz araç kullanmak ve maskesiz sokağa çıkmak” suçlarından yaklaşık 10 bin TL'nin üzerinde ceza yazıldı.

Ayrıca polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam tüp bulundu. Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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