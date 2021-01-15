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HaberlerGündemÇevreZehir akıyor! Son dakika: Porsuk Çayı'nda korkutan görüntü
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Porsuk'ta da o görüntü! İnceleme başlatıldı

Son günlerde akarsularda görülen balık ölümlerine bir yenisi Eskişehir'de eklendi. Kentin Beylikova ilçesinden geçen Porsuk Çayı'nda balıkların öldüğünü gören vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölen balıklardan numune alıp, inceleme başlattı. Son olarak Yeşilırmak'ta balık ölümleri yaşanmıştı

Zehir akıyor! Son dakika: Porsuk Çayı'nda korkutan görüntü
Porsuk'ta da o görüntü!
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AA

Eskişehir'in Beylikova ilçesinden geçen Porsuk Çayı'nda balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

İlçeye bağlı Uzunburun Mahallesi'nde çok sayıda balığın öldüğünü olduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölen balıklardan numune aldı.

Mahalle Muhtarı Gökhan Bor, gazetecilere, yaklaşık 10 gündür balık ölümlerinin sürdüğünü belirterek "Porsuk Çayı'nda senede birkaç kez böyle olayla karşılaşıyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri numune alıp araştırdılar. Balıklar genellikle sudaki oksijen azlığından ölüyor. Oksijen oranı yine düşmüş" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Zafer Alkan da son zamanlarda balıkların ölmesinden kaygılandıklarını dile getirdi.

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