Suudi Veliaht Prens Selman, Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklama yaptı. Selman, "Kaşıkçı cinayeti çok acı verici ve haksız. Türkiye ile ilişkilerimizi bozamayacaksınız. Adalet üstün gelecek ve suçlular cezalandırılacak. Kaşıkçı olayını çözmek için Türkiye ile iş birliği yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Selman, " Suudi Arabistan ve Türkiye arasında çatlak oluşturmak isteyenler var. Kral Selman, ben ve Erdoğan olduğu sürece bunu başaramayacaklar. Her iki ülkenin hükümeti, suçluların cezalandırılması için iş birliklerini ispatlayacaklar" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bugün telefonda görüşmüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Veliaht Prens Muhammed bin Selman´ın talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, Cemal Kaşıkçı cinayetinin bütün yönleriyle aydınlatılması için ortak çaba harcanması hususu ve bu çerçevede atılması gereken adımlar ele alınmıştı.

KAŞIKÇI OLAYI

Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği başkonsolosluktan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, binada aynı saatlerde 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Konuyla ilgili Türk ve Suudi Arabistanlı yetkililerden oluşan ortak çalışma kurulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcıvekili ile bir savcı koordinesinde, konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 20 Ekim'de, Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ