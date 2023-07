Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana için uyarıda bulunmuştu. Adana'nın Kozan ilçesinde 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından uyarılarını tekrarlayan Görür, "Adana bölgesi hala hassasiyetini koruyor. Daha büyük ve daha küçük deprem olacaktır. Belli bir süreye kadar belli bir sıklıkla olacaktır" dedi.

"MİNİMUM 7.2 MAKSİMUM 7.6"

Olası Marmara depremi için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Minimum 7,2 maksimum 7,6, Marmara'nın içerisinde Kuzey, Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu kırılmasını bekliyoruz. Orada zaten değişik kollar var. O kolların, o dalların kırılmasını bekliyoruz. İstanbul'da deprem ciddi, değişen birşey de yok. Hep söylediğimiz gibi İstanbul'u depreme hazırlamak lazım. Bizzat yapmak lazım. Bu işin şakası yok. Sürekli hep onu diyorum seferberlik havası içinde yapmak lazım. İstanbul'da depremin yaklaştığı kesin. Yapılan çalışmalarda 1999 depremlerinden başlamak kaydıyla, hemen, her an olabilir kaydıyla 1999'dan itibaren 30 sene içerisinde olma olasılığı yüzde 62 olarak söylenmişti. İşte 23, 24 sene geçti. Dolayısıyla o olasılıkta, benim kanaatime göre daha umutsuz sonuçlara gidiliyor. Çünkü her yıl bu Kuzey Anadolu fayının kuzey kolunda, iki buçuk santimlik harekete denk gelen stres artımı meydana geliyor. Bir de Türkiye'de böyle meydana gelen büyük depremlerin, Anadolu fay zonu üzerine öyle veya böyle belirli stres eklemesini de göz önüne alırsak yani bu işin çok uzaması da mümkün değil" diye konuştu.