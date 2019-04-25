Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Rusya'da Vladivostok'un Russky Adası'nda bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore liderine ziyaretinin Kuzey Kore'yi, ayrıca iki ülkenin birbirini daha iyi anlamalarına yardımcı olacağını söyledi.

Tüm ziyaretlerini trenle gerçekleştirdiği için, zirvelerin yeri güvenlik gerekçesiyle kendisine göre belirlenen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un da Putin'e Rusya'dan Vladivostok'a kadar uçuş yaptığı için teşekkür etti.

Vladivostok, Rusya-Kuzey Kore sınırından 129 km uzaklıkta bulunuyor.