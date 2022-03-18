Putin, Moskova'da miting düzenledi 0:00 / 0:00

AA

Son dakika... Kırım’ın yasa dışı ilhakının 8'inci yılı nedeniyle başkent Moskova’da Lujniki stadında konser ve miting düzenlendi. Yapılan etkinlik sanatçıların konserleriyle başladı.

Bir süre sonra Putin sahneye gelerek stadyumu dolduran halka seslendi. Putin’in Ukrayna’ya başlattığı savaş sonrası ilk defa halkın karşısına çıkarak miting yapması dikkati çekti.

DONBAS VE UKRAYNA AÇIKLAMASI

Putin’in konuşmasını Rusya’daki bütün televizyonlar canlı verdi. Canlı yayın esnasında Putin’in yaklaşık 6 dakikalık konuşmasının son saniyelerinde kesinti yaşandı. Konuşma tamamlanmadan programın konser kısmı ekranda belirdi.

Putin, yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşayanlara blokaj yapıldığını ve saldırılar düzenlendiğini ileri sürerek, "Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması, Donbas ve Ukrayna’da başlattığımız askeri operasyonların nedeni ve hedefidir." dedi.

KIRIM VE SİVASTOPOL'E DE DEĞİNDİ

Sputnik’deki habere göre ise Putin, "Kırım ve Sivastopol’ü yükseltmek için çok şey yaptı, buraların Ukrayna’dayken oldukları küçük düşürücü durumdan kurtarılması gerekiyordu" dedi.

Putin konuşmasında İncil’den bir alıntı yaparak, Donbas’la ilgili, "Her kim dostları için ruhunu ortaya koyduysa, bundan büyük sevgi yoktur" ifadelerini kullandı. Kırımlıların Neo-Nazilerin yolu önüne sert bir engel koyarak doğru davrandığını söyleyen Putin, "Bizler Rusya Federasyonu’nun, ortak topraklarda ortak bir kaderin birleştirdiği çok uluslu halkıyız. Bunlar Rusya Anayasası’ndaki ilk satırlar ve her bir kelimesi derin bir anlamla yüklü, büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Putin, Kırım’la ilgili neler yapılması, nasıl hareket edilmesini bildiklerini, belirledikleri tüm planları uygulayacaklarını söyledi.

Kırım ve Sivastopol’ün Rusya’yı bağlanması hakkında da, "Mesele sadece bu kararlar değil. Kırım ve Sivastopol halkı, Neo-Naziler ve aşırı milliyetçilerin önüne sert bir engel koyarak doğru davrandılar. Başka topraklarda olup biten ve hala da olmaya devam eden şeyler bunu en iyi şekilde teyit ediyor" açıklamasını yaptı.

"OPERASYONUN ASIL NEDENİ İNSANLARI SOYKIRIMDAN KURTARMAK"

Putin konuşmasında, "O zamanlar Donbas’ta yaşamakta olanlar ve şimdi de burada yaşamaya devam edenler, darbeyi onaylamıyordu. Onlara karşı hemen cezalandırıcı askeri operasyonlar düzenlendi. Sadece bunlarla yetinilmedi. Aynı zamanda ablukaya alındılar, toplarla sistemli bir şekilde yapılan atışlara maruz kaldılar, buralara hava saldırıları yapılıyordu." ifadelerini kullandı.

Putin, açıklamalarına şöyle devam etti: "İşte soykırım denen şey budur. Donbas ve Ukrayna’da başlattığımız operasyonun arkasındaki asıl ve başlıca neden, bizi harekete geçiren nokta ve hedef, insanları bu acılardan, bu soykırımdan kurtarmaktır."

"BU FIRTINALAR RUSYA'NIN ŞANINA OLACAK"

Putin ayrıca, operasyonun başladığı gün olan 24 Şubat’ın tamamen tesadüfen, askeri kariyeri boyunca tek bir savaşta dahi mağlubiyeti olmayan Rus Amiral Fyodor Uşakov’un doğum gününe denk geldiğine dikkat çekti.

Konuşmasında Uşakov'un 'Bu fırtınalar Rusya’nın şanına olacak' sözünü alıntılayan Putin, "O zamanlar öyle oldu. Şimdi de öyle. Her zaman da böyle olacak" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, yayının yapıldığı sunucuda yaşanan teknik sebepten dolayı beklenmeyen bir kesintinin yaşandığını ifade etti.