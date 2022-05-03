Putin'in yokluğunda ülkeyi o isim mi devralacak? 0:00 / 0:00

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İngiliz sitesi Metro'nun haberine göre Kremlin'e yakın kaynaklar, 9 Mayıs'tan önce Putin'in Rusya'nın yönetimini başbakan Mihail Mişustin'e bırakarak işgalin 'günlük' işleyişini üstleniyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınan bir rapora göre ise Putin, Zelensky'nin doğduğu yer olan Kryvyi Rih'te us güçlerinin askerlerin kontrolünü ele geçirmesini talep etti.

İngiliz basını Putin'in sağlığı ve liderlik için uygunluğu hakkındaki spekülasyonların sorgulandığını iddia etti. Batı'ya kaçan eski KGB ajanı Boris Karpichkov, The Sun'a Putin'in 'çılgın' olduğunu ve 'paranoyak fikirlere takıntılı hale geldiğini' söyledi.

Karpichkov "Putin, Rus güvenlik servisleri ve hatta yakın çevresi de dahil olmak üzere, kelimenin tam anlamıyla herkesi 'hain' olarak görüyor" dedi ve Putin'i Stalin'e benzetti. Eski SSCB lideri Josef Stalin'in de son yıllarına paranoya ve güvensizlik yaşadığı iddia edilmiş, iyileşmesi için siyasi hayatı bırakmasını öneren bir doktoru hapse atmış ve çok sayıda doktora ' kendisine suikast planladıkları' gerekçesi ile işkence yaptırdığı söylenmişti.