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HaberlerTeknolojiSon dakika! Rekabet Kurulu'ndan Google'a dev ceza - Haberler
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Rekabet Kurulu'ndan Google'a dev ceza

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’e hâkim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasına yönelik soruşturma kapsamında müteselsilen 296 milyon 84 bin 899 TL idari para cezası verildi..

Son dakika! Rekabet Kurulu'ndan Google'a dev ceza - Haberler
HABERTURK.COM

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

08.04.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda Google’ın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen ekonomik bütünlüğe idari para cezası verilmesine karar verildi.

Buna göre; Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’e müteselsilen 296.084.899,49 TL idari para cezasına çarptırıldı.

Google'dan ayrıca, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde, rakip yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında Google’ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlaması istendi.

İŞTE O MADDE

Google'ın ihlal ettiği 6 maddede şu ifadeler yer alıyor:

"Madde 6- Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır."

Bu son cezayla birlikte Google hakkında yürütülen ve geçen yıldan bu yana sonuca bağlanan 3 farklı soruşturma kapsamında rekabet Kurulu'un Google'a kestiği toplam idari para cezası tutarı da 600 milyon TL'ye dayandı. Kurul, Google 14 Şubat 2020 tarihinde 98.3 milyon TL'lik, 13 Kasım 2020'de 196.7 milyon TL'lik ceza kesmişti. Bugün açıklanan 296 milyon TL'lik ceza ile birlikte Rekabet Kurulu'nun Türkiye'de Google'a son 14 ayda kestiği toplam para cezası tutarı da 591 milyon TL'ye ulaşmış oldu.

Rekabet Kurulu, Google hakkında "genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullandığı" gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucunda, Kasım 2020'de 196.7 milyon TL'lik idari para cezası verilmesine hükmetmişti. Dünya genelinde “Yılın En İyi Rekabet Kararı”na aday gösterilmişti.

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