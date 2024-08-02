Korkunç olay, 16 Temmuz günü saat 22.00 sıralarında yaşandı. Cadde üzerinde bulunan bir restorana motosikletle gelen iki maskeli kişi, silahlı saldırı düzenledi.

Motosikletli saldırganlar restorana ve çevreye defalarca ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Silahlı saldırı sırasında çocuğuyla olay yerinden geçen Suriye uyruklu Amir Sheıkh Alkahwatıe vurularak ağır yaralandı.

Hayatını kaybeden Amir Sheıkh Alkahwatıe

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alkahwatıe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri yaşanan olay sonrası güvenlik şeridiyle restoran ve çevresini kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda restorana ve park halindeki iki araca kurşunların isabet ettiği belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirerek olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.