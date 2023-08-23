Rekor ceza kesildi! Ro-ro gemisinin boğazda neden olduğu kirlilik kamerada İstanbul Boğazı'nda Libya bayraklı bir ro-ro gemisi denize bıraktığı atıklarla kirliğe neden oldu. Valilikten yapılan açıklamada da, gemiye 13 milyon TL idari para cezası kesildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı da bildirildi

Habertürk Giriş: 23.08.2023 - 09:12 Güncelleme: 23.08.2023 - 09:44 facebook

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