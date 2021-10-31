Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Joe Biden'ın İtalya'nın başkenti Roma’da gerçekleşen G-20 Liderler Zirvesi’ndeki ikili görüşmesi başladı.
Görüşme öncesi fotoğraf çekimi sırasında ABD'li bir gazetecinin "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, ABD Başkanı Biden, "İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz." yanıtını verdi.
— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) October 31, 2021
Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Görüşme öncesi Reuters’a konuşan ABD’li bir yetkili Biden'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a krizlerden kaçınmaları gerektiğini ve acele kararların ABD-Türkiye ittifakına bir yararı olmadığını söyleyeceğini ifade etti.
Görüşmede ayrıca Türkiye ile savunma ilişkileri ve F-16 savaş uçağı alımının da konuşulacağını aktardı.
İki lider haziran ayında Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında ilk kez yüz yüze görüşmüştü.
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