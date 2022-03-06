Rus konvoyu Kiev'in kapısında! 0:00 / 0:00

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Son dakika haberine göre Rusya'nın işgal harekatına başladığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözler yarınki 3.tur görüşmelerine odaklandı.

Ancak bölgeden korkutan haberler de gelmeye devam ediyor. Show Haber Editörü Cem Tekel de, günlerdir konuşulan Rus konvoyunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşıp yaklaşmadığını aktardı. Tekel şunları kaydetti:

'KENTİN GÜNEYİ TAHLİYE İÇİN AÇIK BIRAKILACAK'

"Önümüzdeki günlerde veya saatlerde Rusya'nın saldırısı bekleniyor. Öyle ki Ruslar Kiev'in hemen kapısında. Muhtemelen güney kısmı açık bırakılacak sivillerin tahliyesi için. Burada bir hazırlık da var. Bir şehir savaşı da bekleniyor. Şu anda Kiev bunun endişesini yaşıyor."