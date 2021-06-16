Zirve sona erdi! Putin basın toplantısı düzenliyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra ilk kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile eski SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılan tarihi zirveden 36 yıl sonra bir kez daha ABD-Rusya zirvesi düzenlendi.

Zirvede ilk aşamada Putin, Biden ve dışişleri bakanları Sergey Lavrov ile Antony Blinken'ın hazır bulunduğu görüşmeye daha sonra çoğunlukla danışmanlardan oluşan heyetler katıldı.

Görüşmelerinin hemen öncesinde Putin, Rusya-ABD ilişkilerinde pek çok sorunun bulunduğunu söyledi ve bir araya gelmelerine ilişkin inisiyatif aldığı için Biden’a teşekkür etti. Biden buna karşılık yüz yüze görüşmenin yararlı bir yöntem olduğu kaydetti ve “Rusya ile karşılıklı menfaatimiz olan alanları belirlemeye çalışacağız” dedi.

14.30'da başlayan görüşmenin ilk bölümü 16.15'te sona ererken, saat 17.00'da görüşmenin ikinci bölümü başladı.

Saat 18.05'te ise görüşmenin ikinci bölümü sona erdi. ABD Başkanı Joe Biden, görüşmelerin yapıldığı Villa La Grange'dan ayrıldı.

Rus heyeti, Putin'in basın toplantısı düzenleyeceği salona gelmeye başladı.

Saat 18.50 itibarıyla kameraların karşısına geçen Putin'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Rusya ve ABD büyükelçilerin görev yerlerine dönmesi konusunda Biden'la mutabakat sağladık.

Ukrayna meselesini çok geniş şekilde olmasa da ele aldık. Biden, Donbass'taki sorunların Minsk anlaşmaları temelinde çözülmesini kabul etti."

Ayrıntılar geliyor!