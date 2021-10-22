SON DAKİKA: Rusya'da barut deposunda patlama: Çok sayıda ölü var!

Rusya'da barut deposunda patlama: Çok sayıda ölü var! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'nın Ryazan bölgesine bağlı Shilovsky'da bulunan 160 metrekarelik barut deposunda patlama meydana geldiği bildirildi. Reuters'ın TASS haber ajansından aktardığı habere göre, 16 işçi hayatını kaybetti.

Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, patlamanın ardından depoda yangın çıktı. Alevlere itfaiye ve kurtarma ekipleri müdahale etti.

Öte yandan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 12 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı, 4 kişi ise aranıyor.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

TASS'ın aktardığına göre, teknik sürecin uygun bir şekilde gözlenmemesi patlamaya neden olmuş olabilir.