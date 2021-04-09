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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki krizin büyümesinden endişeleniyor
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Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki krizin büyümesinden endişeleniyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna sınırındaki hareketliliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, "Kremlin’de, Ukrayna’da iç savaşın yeniden başlayacağına dair endişe var ve eğer bizim sınırlarımızda iç savaş ve geniş çaplı çatışmalar yeniden başlarsa bu, Rusya’nın güvenliği için tehdit oluşturacaktır." dedi.

SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki krizin büyümesinden endişeleniyor
Rusya, Ukrayna krizinin büyümesinden endişeli!
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AA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da yeniden bir iç savaşın başlayacağına dair endişeleri olduğunu belirterek böyle bir durumun, Rusya’nın güvenliği için tehdit oluşturacağını söyledi.

Peskov, gazetecilerin Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği ve Donbas’taki krizle ilgili sorularını cevaplandırdı.

Ukrayna’nın Donbas’taki krizin çözümünü tamamen askeri yoldan çözme fikrine sahip olduğunu iddia eden Peskov, "Kremlin’de, Ukrayna’da iç savaşın yeniden başlayacağına dair endişe var ve eğer bizim sınırlarımızda iç savaş ve geniş çaplı çatışmalar yeniden başlarsa bu, Rusya’nın güvenliği için tehdit oluşturacaktır. Bu durumun gelişmesinin dinamikleri ve Ukrayna tarafının davranışlarının dinamikleri potansiyel silahlı çatışmaların yeniden başlaması tehlikesini oluşturuyor." dedi.

Peskov, Ukrayna’da çatışmaların yeniden başlaması halinde Rusya’nın gereken önlemleri alacağını belirterek "Ukrayna’da büyük çaplı çatışmaların başlaması ve Srebrenitsa benzeri insani felaketin yeniden meydana gelmesi durumunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce dediği gibi dünyadaki hiçbir ülke kenara çekilmeyecek, Rusya dahil böyle bir trajedinin olmaması için gereken önlemleri alacaktır. Bütün dünyadaki ülkeler, bütün medeni ülkeler ve Avrupa devletleri Ukrayna’nın güney doğusunda Srebrenitsa’nın tekrarı halinde bu felaketi önlemek için mümkün olan her şekilde karşı duracaktır." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının 2014’ten bu yana Ukrayna sınırına yönelik askeri yığınak yaptığı iddiasına ilişkin Peskov, Ukrayna’nın güney doğusundaki gerilimin tırmanması nedeniyle Rusya’nın kendi güvenliğini sağlamak için önlemler aldığını ifade etti. Peskov, Ukrayna sınırındaki askeri birliklerin kesin parametrelerini açıklamayacağını kaydetti.

Peskov, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Putin’e Rus askeri birlikleri sınırdan çekme çağrısına ilişkin ise "Elbette şimdi ne yazık ki, Ukrayna yine potansiyel olarak çok istikrarsız bir bölgeye dönüşüyor. Tabii ki sınırlarında istikrarsız, tehlikeli ve patlamaya hazır bir bölge olan her ülke kendi güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alır." ifadelerini kullandı.

ZAHAROVA: UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ, DURUMU KÖTÜLEŞTİRİR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, verdiği brifingde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Donbas ziyaretinde ülkesinin NATO’ya üye olmasının, bölgedeki çatışmaları sonlandıracağı yönünde açıklamasını hatırlatarak "Ukrayna’nın NATO’ya üye olması olasılığı, ülkeye barışın getirilmesi yerine, tam tersine Ukrayna’nın güney doğusundaki durumu kötüleştirecek ve geri dönüşü olmayan sonuçlar yol açacaktır." dedi.

Kiev yönetimine sorumlu bir yaklaşım sergilemesi ve Minsk Anlaşmalarını uygulaması çağrısında bulunduklarını vurgulayan Zaharova, "Donbas’taki durum zor ve gerginleşebilir. Bunun nedeni de Ukrayna’nın güney doğusundaki meselenin güçle çözüleceğine inanan Kiev’in savaş tutumudur. Bu bölgeye askerler ve askeri teçhizat konuşlandırılıyor." değerlendirmesini yaptı.

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