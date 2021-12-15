Sağanak nedeniyle binanın istinat duvarı çöktü!

İlçede bir inşaatın yanında bulunan 2 katlı binanın istinat duvarında yağışın etkisiyle çökme meydana geldi.
AA'da yer alan habere göre çökme, bina sakinlerinde paniğe neden oldu.
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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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