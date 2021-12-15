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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sağanak nedeniyle binanın istinat duvarı çöktü!
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Sultanbeyli'de 2 katlı binanın istinat duvarı çöktü

İstanbul Sultanbeyli'de 2 katlı bir binanın önündeki istinat duvarı sağanak nedeniyle çöktü

Son dakika: Sağanak nedeniyle binanın istinat duvarı çöktü!
Sağanak nedeniyle binanın istinat duvarı çöktü!
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AA

İlçede bir inşaatın yanında bulunan 2 katlı binanın istinat duvarında yağışın etkisiyle çökme meydana geldi.

AA'da yer alan habere göre çökme, bina sakinlerinde paniğe neden oldu.

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