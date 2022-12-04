Sağanak ve karla karışık yağmur etkili olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Sağanak ve kar yağışı geliyor... - Haberler
ABONE OL

Sağanak ve karla karışık yağmur etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre bugün, Karadeniz ve Marmara bölgesinde sağanak, Doğu Anadolu'da ise karla karışık yağmur etkili olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Sağanak ve kar yağışı geliyor... - Haberler
Sağanak ve karla karışık yağmur etkili olacak
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey çevreleri, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları, Artvin kıyıları, Iğdır ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

Fotoğraf: AA

ISPARTA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

Fotoğraf: AA

AĞRI °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 5°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Zonguldak TOKİ kura çekimi canlı izle | TOKİ Zonguldak kura sonuçları isim listesi sorgulama
GÜNDEM TOKİ Zonguldak kura çekimi yapılıyor
Vahşet! Son dakika: Dini nikahlı eşini ensesinden vurdu - Güncel öne çıkan haberler
GÜNDEM Vahşet! Dini nikahlı eşini ensesinden vurdu
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da iş yerinde patlama! Yaralılar var - Şanlıurfa haberleri
GÜNDEM Şanlıurfa'da iş yerinde patlama! Yaralılar var
Bakan Özer: Dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahta ile buluşacak
GÜNDEM Bakan Özer: Dersliklerin yüzde 90'ı etkileşimli tahta ...
Manisa'da yaşandı! Evinin çatısı üzerine çöktü - Güncel haberler
GÜNDEM Manisa'da yaşandı! Evinin çatısı üzerine çöktü
Bursa'da 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
GÜNDEM 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
İstanbul'da bazı taksi şoförleri protesto eylemi düzenledi
GÜNDEM İstanbul'da bazı taksi şoförleri protesto eylemi ...
Düzce'de 3.3 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Düzce'de 3.3 büyüklüğünde deprem
Ufuk Akçiğit kimdir, kaç yaşında ve mesleği nedir? Ufuk Akçiğit hayatı ve kariyeri
GÜNDEM Ufuk Akçiğit hayatı ve kariyeri
Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Daron Acemoğlu hayatı ve kariyeri
GÜNDEM Daron Acemoğlu hayatı ve kariyeri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.