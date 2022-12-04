Sağanak ve karla karışık yağmur etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey çevreleri, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları, Artvin kıyıları, Iğdır ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Fotoğraf: AA
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Fotoğraf: AA
AĞRI °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 5°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 6°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir
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