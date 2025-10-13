Sahte imza davasında 5 kişiye yeniden tutuklama Ankara'da kamu kurumlarının yöneticilerine ait elektronik imzaların kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen çeteye ilişkin davada tutuklu 5 sanık hakkında verilen tahliye kararına, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Başsavcılığın itirazı üzerine, çetenin lideri olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu ile birlikte Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı yeniden tutuklandı.

