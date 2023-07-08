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        Sakarya'da köpeği 14 kurşunla öldürdü

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir eğlence merkezinin önünde direğe bağlı olan köpeğe bir kişi 14 mermi sıktı. Hayvan olay yerinde ölürken, köpeğin sahibi saldırgandan şikayetçi oldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 12:40
        Köpeğe 14 kurşun!
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde eğlence merkezinin bahçesinde bağlı bulunan köpek, Mustafa O., tarafından 14 kurşunla öldürüldü. Köpeğin vurulma anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, gece saatlerinde Karasu ilçe merkezinde bulunan bir eğlence merkezinin bahçesinde meydana geldi.

        İHA'da yer alan bilgilere göre ise, yan yana olan iki eğlence mekanı sahibi şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. M.O. isimli şahıs, tartıştığı diğer mekan sahibinin ağaca bağlı köpeğinin yanına geldi. Tabancasını çıkaran M.O., ağaca bağlı köpeğe gözünü bile kırpmadan bir şarjör mermiyi boşalttı.

        14 kurşun isabet eden köpek öldü. Eğlence merkezi sahibi Mustafa O.'dan şikayetçi oldu. Şüpheli gözaltına alındı.

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