        Son dakika: Sakarya haberleri: Çekiciye çarptı... Hurdaya döndü! | Son dakika haberleri

        Çekiciye çarptı... Hurdaya döndü!

        Sakarya'da bir trafik kazası meydana geldi. Anadolu Otoyolu geçişinde çekiciye çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Demirören Haber Ajansı
        21.12.2025 - 15:16
        Çekiciye çarptı... Hurdaya döndü!
        Sakarya’nın Hendek ilçesinde Anadolu Otoyolu geçişinde çekiciye çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza; saat 10.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Hendek mevkiinde meydana geldi.

        ÇEKİCİYE ARKADAN ÇARPTI

        Ankara yönüne giden 47 yaşındaki A.G.'nin kullandığı otomobil, T.A. (63) idaresindeki plakalı çekiciye arkadan çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Ekiplerin yaptığı kontrollerde otomobildeki Rıza Çelebi’nin (52) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı sürücü A.G., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

        Otomobilin hurdaya döndüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #sakarya
        #Son dakika haberler
