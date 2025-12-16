Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sakarya haberleri: Haber alınamıyordu... 3 çocuk babası ölü bulundu! | Son dakika haberleri

        Haber alınamıyordu... 3 çocuk babası ölü bulundu!

        Sakarya'da acı bir kayıp meydana geldi. Karasu ilçesinde kendisinden üç gündür haber alınamayan 3 çocuk babası 67 yaşındaki Erdoğan Tunca, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 16:56 Güncelleme: 16.12.2025 - 16:56
        3 çocuk babası ölü bulundu
        Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden üç gündür haber alınamayan 3 çocuk babası 67 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

        YAKINLARI HABER ALAMAMIŞTI

        İHA'nın haberine göre olay; Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana geldi. 3 katlı binanın 3. katında ikamet eden 3 çocuk babası Erdoğan Tunca'dan, pazar gününden beri haber alamayan yakınları kontrol etmek amacıyla evine gitti.

        HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULDULAR

        Eve girdiklerinde Tunca'yı hareketsiz halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Olay yerine ulaşan ekiplerin yapmış olduğu incelemeler sonucunda Tunca'nın hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışmalarının ardından cenaze, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        EN SON KAHVEHANEDE GÖRÜLMÜŞ

        En son Pazar günü saat 17.00 sıralarında mahallenin kahvehanesinde görüldüğü bildirilen Tunca'nın köye gitmek istediğini ancak gitmediği öğrenildi.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Tunca'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

