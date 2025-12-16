Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden üç gündür haber alınamayan 3 çocuk babası 67 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

YAKINLARI HABER ALAMAMIŞTI

İHA'nın haberine göre olay; Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana geldi. 3 katlı binanın 3. katında ikamet eden 3 çocuk babası Erdoğan Tunca'dan, pazar gününden beri haber alamayan yakınları kontrol etmek amacıyla evine gitti.

HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULDULAR

Eve girdiklerinde Tunca'yı hareketsiz halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine ulaşan ekiplerin yapmış olduğu incelemeler sonucunda Tunca'nın hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışmalarının ardından cenaze, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EN SON KAHVEHANEDE GÖRÜLMÜŞ

En son Pazar günü saat 17.00 sıralarında mahallenin kahvehanesinde görüldüğü bildirilen Tunca'nın köye gitmek istediğini ancak gitmediği öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Tunca'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.