        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sakarya haberleri: Motosiklet sürücüsü 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti | Son dakika haberleri

        Motosiklet sürücüsü 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Sakarya'da bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Savaş Güney Hasırcıoğlu, tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 12:45 Güncelleme: 06.01.2026 - 12:52
        17 gün sonra hayatını kaybetti
        Sakarya'nın Karasu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletli, 17 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        MOTOSİKLET VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

        İHA'nın haberine göre; 20 Aralık 2025 tarihinde Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada, E.E. idaresindeki hafif ticari araç ile Savaş Güney Hasırcıoğlu idaresindeki motosiklet çarpıştı.

        MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

        Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        TEDAVİ ALTINA ALINAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hasırcıoğlu 17 gün sonra hayatını kaybetti.

