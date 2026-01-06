Motosiklet sürücüsü 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Sakarya'da bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Savaş Güney Hasırcıoğlu, tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti
MOTOSİKLET VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI
İHA'nın haberine göre; 20 Aralık 2025 tarihinde Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada, E.E. idaresindeki hafif ticari araç ile Savaş Güney Hasırcıoğlu idaresindeki motosiklet çarpıştı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TEDAVİ ALTINA ALINAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Hasırcıoğlu 17 gün sonra hayatını kaybetti.