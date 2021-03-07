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HaberlerGündem3. SayfaDEHŞET! Son dakika: Tartıştığı esnafı 12. kattan attı
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Son dakika haberler... Şişli'de korkunç olay! Saldırdığı esnafı 12.kattan attı!

İstanbul Şişli'de korkunç bir olay meydana geldi. İlçede, bir ticaret merkezinin 12. katında tartıştığı kişi tarafından aşağı atılan İlyas Demirci, 11'inci kata düşerek yaralandı

DEHŞET! Son dakika: Tartıştığı esnafı 12. kattan attı
Saldırdığı esnafı 12'nci kattan attı!
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DHA

Şişli'de bir ticaret merkezine gelen 21 yaşındaki Ç.B., tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12. kattan aşağı attı. Şans eseri 11'inci kata düşen Demirci, hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, yaralı adamın vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. İkili arasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında şüphelinin Demirci'yle konuşurken bir anda saldırması ve ikilinin arsındaki arbede anları görülüyor.

Şüpheli daha sonra Demirci'yi demir korkuluklardan aşağıya itiyor. Şüpheli soğuk kanlı hareketlerle olay yerinden uzaklaşıyor.

KISA SÜREDE YAKALANDI

İlyas Demirci kendisini aşağı atan şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Ç.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.B. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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