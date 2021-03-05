Sancar'a şantaj iddiasında 3 tutuklama 0:00 / 0:00

AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Milletvekili Sancar'ın bazı kişilerin çektiği görüntülerle kendisine şantaj yaptıkları şikayeti üzerine yürütülen çalışma sonucu gözaltına alınan 6 zanlıdan biri emniyetteki ifadesinin ardından, 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

"ŞANTAJ VE ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL"

AA'nın haberine göre, zanlılardan polis memuru M.B, kayınbiraderi F.S. ile F.K. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla tutuklandı.

Milletvekili Haşim Teoman Sancar, 28 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.