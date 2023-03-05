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Son dakika haberi Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü!

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Şanlıurfa'da kent merkezinde bulunan 6 katlı bina çöktü. Bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da, binanın yıkılmasına ilişkin, "Binada bir kişinin olduğu ihtimali söyleniyor. Bir kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok" ifadelerini kullandı

Son dakika: Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü! - Son dakika haberler
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AA

Şanlıurfa'da 6 katlı olduğu belirtilen bir bina yıkıldı, bölgeye ekipler sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte Haliliye ilçesindeki bir bina çöktü. Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

Bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda çalışma başlatan arama kurtarma ekipleri, belirli aralıklarla hep birlikte "sesimi duyan var mı?" diye enkaza doğru seslenerek çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasarlı olarak tespit edildiği için mühürlenen binada CHP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu öğrenildi.

Vali Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile diğer ilgililer de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haliliye ilçemizde Atatürk Caddesi'ndeki ağır hasarlı bir bina yıkılmıştır. Her ihtimale karşı enkaz altında arama kurtarma çalışmalarımıza hızla başlanmış olup tüm ekiplerimiz olay yerindedir." ifadeleri kullanıldı.

VALİ AYHAN: BİNADA BİR KİŞİNİN OLDUĞU İHTİMALİ SÖYLENİYOR

Vali Ayhan, enkaz alanında gazetecilere, kentteki ağır hasarlı binalarda elektrik, su ve doğal gazın kesildiğini söyledi.

Yıkılan binada polis ekipleri tarafından güvenlik tedbirlerinin alındığını vurgulayan Ayhan, "Binada bir kişinin olduğu ihtimali söyleniyor. Bir kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yoktur. İnşallah ümidimiz burada kimsenin olmaması varsa da sağ çıkarılması. Şu anda hummalı bir çalışma var." şeklinde konuştu.

Burada ağır hasarlı binalara girilmemesinin öneminin görüldüğüne işaret eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Ağır hasarlı binaların içine mutlaka girilmemesi ve önünden geçilmemesini özellikle istirham ediyoruz. Bizim 2 bin 500'e yakın ağır hasarlı binamız var, hukuki süreçleri devam ediyor. Bunları kısa sürede ortadan kaldırmamız gerekmektedir. Vatandaşların sorumluluk alması lazım. Bizlerin de bu konuda dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorum. Hasar tespit çalışmalarımız yüzde 80'i geçti Türkiye'de bina stoğu en fazla olan illerinde başında biz geliyoruz. 800 bin bağımsız bölümümüz var. Arkadaşlarımız 600 bini geçtiler cuma günü itibarıyla. Cumartesi, pazar da çalışıyoruz. Şu an 2 bin 500'ün üzerinde ağır hasarlı binamız var. Orta hasarlı ise 1700'ün üzerinde. Burada 4 binin üzerinde orta ve ağır hasarlı bina var. Dikkatli olmamız lazım."

"BİNA ZATEN KAPALIYDI, O YÜZDEN KİMSE YOKTU"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, gazetecilere, depremden sonra binanın tamamen boşaltıldığını ve binada kimsenin olmadığını belirterek, "Bina ağır hasarlıydı ve etrafı çevrilmişti ama binada su kaçağı varmış, ekipler onu kontrole gelmiş galiba. Belediye personeli çıkmış, onlarda bir şey yok ama binadan sesler geliyor. Bu yüzden çalışmalar yapılıyor. İnşallah en kısa zamanda o kişiye ulaşılır." diye konuştu.

Aydınlık, binada parti üyesi kimsenin olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine "Bina zaten kapalıydı, o yüzden kimse yoktu. Kimler vardı bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Valiliğinin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Haliliye ilçemizde Atatürk Caddesi'ndeki ağır hasarlı bir bina yıkılmıştır. Her ihtimale karşı enkaz altında arama kurtarma çalışmalarımıza hızla başlanmış olup tüm ekiplerimiz olay yerindedir." ifadeleri kullanıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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